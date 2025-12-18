Κυφοπλαστική: Μια σύγχρονη λύση για τον οξύ πόνο στη σπονδυλική στήλη

είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Όμως, όταν ο πόνος προέρχεται απόη καθημερινότητα γίνεται εξαιρετικά δύσκολη:. Τα συμπιεστικά κατάγματα είναι συχνά σε άτομα με οστεοπόρωση, μετά από πτώση ή τραυματισμό, αλλά και σε καταστάσεις όπου το οστό έχει εξασθενήσει. Ηέχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο σύγχρονες, γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις για τη θεραπεία τους.Πολλοί ασθενείς αποδίδουν τον πόνο σε κούραση ή «τραβήγματα». Όμως, ειδικά μετά την ηλικία των 60, ο πόνοςσυνήθως λόγω οστεοπόρωσης. Αυτά τα κατάγματα δεν είναι πάντα αποτέλεσμα σοβαρού τραυματισμού. Μια απλή κίνηση, ένα σκύψιμο ή μια μικρή πτώση αρκούν για να υποστεί κάταγμα ο σπόνδυλος. Το αποτέλεσμα είναι έντονος, επίμονος πόνος, δυσκολία στο περπάτημα και, αν δεν αντιμετωπιστεί, σταδιακή κύφωση.Διαβάστε περισσότερα στο