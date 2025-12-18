Κυφοπλαστική: Μια σύγχρονη λύση για τον οξύ πόνο στη σπονδυλική στήλη
Κυφοπλαστική: Μια σύγχρονη λύση για τον οξύ πόνο στη σπονδυλική στήλη
Μέσα σε 20-45 λεπτά, η κυφοπλαστική μπορεί να σταθεροποιήσει το σπόνδυλο, να μειώσει τον πόνο και να επιτρέψει στον ασθενή να περπατήσει ξανά την ίδια μέρα, εξηγεί ο δρ. Ιωάννης Καρνέζης, Ορθοπεδικός, Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης και Διευθυντής του Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ
Ο πόνος στη σπονδυλική στήλη είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Όμως, όταν ο πόνος προέρχεται από κάταγμα σπονδύλου, η καθημερινότητα γίνεται εξαιρετικά δύσκολη: Μειωμένη κινητικότητα, αδυναμία να διατηρηθεί κανείς όρθιος για ώρα, ακόμη και παραμόρφωση της στάσης του σώματος. Τα συμπιεστικά κατάγματα είναι συχνά σε άτομα με οστεοπόρωση, μετά από πτώση ή τραυματισμό, αλλά και σε καταστάσεις όπου το οστό έχει εξασθενήσει. Η κυφοπλαστική έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο σύγχρονες, γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις για τη θεραπεία τους.
Πολλοί ασθενείς αποδίδουν τον πόνο σε κούραση ή «τραβήγματα». Όμως, ειδικά μετά την ηλικία των 60, ο πόνος μπορεί να κρύβει ένα συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου, συνήθως λόγω οστεοπόρωσης. Αυτά τα κατάγματα δεν είναι πάντα αποτέλεσμα σοβαρού τραυματισμού. Μια απλή κίνηση, ένα σκύψιμο ή μια μικρή πτώση αρκούν για να υποστεί κάταγμα ο σπόνδυλος. Το αποτέλεσμα είναι έντονος, επίμονος πόνος, δυσκολία στο περπάτημα και, αν δεν αντιμετωπιστεί, σταδιακή κύφωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πολλοί ασθενείς αποδίδουν τον πόνο σε κούραση ή «τραβήγματα». Όμως, ειδικά μετά την ηλικία των 60, ο πόνος μπορεί να κρύβει ένα συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου, συνήθως λόγω οστεοπόρωσης. Αυτά τα κατάγματα δεν είναι πάντα αποτέλεσμα σοβαρού τραυματισμού. Μια απλή κίνηση, ένα σκύψιμο ή μια μικρή πτώση αρκούν για να υποστεί κάταγμα ο σπόνδυλος. Το αποτέλεσμα είναι έντονος, επίμονος πόνος, δυσκολία στο περπάτημα και, αν δεν αντιμετωπιστεί, σταδιακή κύφωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα