Ποια τρόφιμα είναι οι καλύτερες πηγές ασβεστίου – Πότε χρειάζονται συμπληρώματα

Από τα οστά μέχρι την καρδιά και τους μύες, το ασβέστιο παίζει καθοριστικό ρόλο σε βασικές λειτουργίες του οργανισμού. Ανακαλύψτε τις καλύτερες διατροφικές πηγές, αλλά και τι πρέπει να προσέχετε με τα συμπληρώματα