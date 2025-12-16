Παντοτινά χημικά στο ποτήρι μας: Μεγάλοι κίνδυνοι για τα μωρά από το νερό που πίνουν οι μητέρες

Νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τα «παντοτινά χημικά» στο πόσιμο νερό συνδέονται με πρόωρους τοκετούς, χαμηλό βάρος γέννησης και αυξημένη θνησιμότητα - Οι ερευνητές μελέτησαν χιλιάδες γεννήσεις στο Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ την περίοδο 2010–2019