Παντοτινά χημικά στο ποτήρι μας: Μεγάλοι κίνδυνοι για τα μωρά από το νερό που πίνουν οι μητέρες
Νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τα «παντοτινά χημικά» στο πόσιμο νερό συνδέονται με πρόωρους τοκετούς, χαμηλό βάρος γέννησης και αυξημένη θνησιμότητα - Οι ερευνητές μελέτησαν χιλιάδες γεννήσεις στο Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ την περίοδο 2010–2019
Σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των βρεφών εντοπίζει νέα επιστημονική έρευνα, η οποία δείχνει ότι όταν έγκυες γυναίκες πίνουν συστηματικά νερό μολυσμένο με PFAS, αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες για πρόωρη γέννηση, χαμηλό βάρος νεογνού και θάνατο κατά τον πρώτο χρόνο ζωής.
Τα PFAS (per- και polyfluoroalkyl substances) είναι βιομηχανικά χημικά που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες στην παραγωγή αντικολλητικών υλικών, αδιάβροχων υφασμάτων, συσκευασιών τροφίμων και πυροσβεστικών αφρών. Ονομάζονται και «παντοτινά χημικά» επειδή δεν διασπώνται εύκολα, συσσωρεύονται στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο οργανισμό και παραμένουν για χρόνια στο έδαφος και στα υπόγεια νερά.
«Πείραμα της φύσης» με ανησυχητικά αποτελέσματα
