Τι ισχύει για τα αντικαταθλιπτικά στη διάρκεια του θηλασμού – Οι ειδικοί απαντούν
Τι ισχύει για τα αντικαταθλιπτικά στη διάρκεια του θηλασμού – Οι ειδικοί απαντούν
Τι δείχνει μεγάλη μακροχρόνια μελέτη για τη σχέση θηλασμού και αντικαταθλιπτικής αγωγής
Οι θηλάζουσες μητέρες που λαμβάνουν αντικαταθλιπτική αγωγή μπορούν να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς για την υγεία των παιδιών τους, καθώς νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων δεν επηρεάζει αρνητικά τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών.
Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open παρακολούθησε 97 ζεύγη μητέρας–παιδιού για σχεδόν δύο δεκαετίες. Όλα τα παιδιά είχαν εκτεθεί σε αντικαταθλιπτικά τύπου SSRI (εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στόχος των ερευνητών ήταν να συγκρίνουν τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών που συνέχισαν να λαμβάνουν έκθεση μέσω του θηλασμού με εκείνα των οποίων η έκθεση σταμάτησε μετά τη γέννηση.
Τα αποτελέσματα των τεστ λεκτικής και πρακτικής νοημοσύνης έδειξαν ότι η έκθεση στα SSRIs μέσω του μητρικού γάλακτος δεν συνδέεται με χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης, καθώς οι επιδόσεις των παιδιών ήταν συγκρίσιμες με εκείνες που δεν είχαν τέτοια έκθεση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open παρακολούθησε 97 ζεύγη μητέρας–παιδιού για σχεδόν δύο δεκαετίες. Όλα τα παιδιά είχαν εκτεθεί σε αντικαταθλιπτικά τύπου SSRI (εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στόχος των ερευνητών ήταν να συγκρίνουν τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών που συνέχισαν να λαμβάνουν έκθεση μέσω του θηλασμού με εκείνα των οποίων η έκθεση σταμάτησε μετά τη γέννηση.
Τα αποτελέσματα των τεστ λεκτικής και πρακτικής νοημοσύνης έδειξαν ότι η έκθεση στα SSRIs μέσω του μητρικού γάλακτος δεν συνδέεται με χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης, καθώς οι επιδόσεις των παιδιών ήταν συγκρίσιμες με εκείνες που δεν είχαν τέτοια έκθεση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα