7 oδηγίες προστασίας για γρίπη, κορωνοϊό και RSV από τον ΕΟΔΥ
Βασικά μέτρα πρόληψης για την εποχική γρίπη, τον SARS-CoV-2 και τον RSV από τον ΕΟΔΥ - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Σημαντική απειλή για τη Δημόσια Υγεία εξακολουθούν να αποτελούν οι αναπνευστικοί ιοί, όπως η εποχική γρίπη, ο SARS-CoV-2 και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), καθιστώντας την πρόληψη και την έγκαιρη ενημέρωση καθοριστικά εργαλεία για την προστασία του πληθυσμού και ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων.
Με στόχο τον περιορισμό της διασποράς στην κοινότητα και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) παρουσιάζει συνοπτικές οδηγίες πρόληψης.
