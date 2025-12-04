Έκθεση: 91 καινοτόμα θεραπευτικά και προληπτικά εμβόλια σε εξέλιξη στην Ευρώπη

Νέα έκθεση της Vaccines Europe καταγράφει το σύνολο των ερευνητικών προγραμμάτων των ευρωπαϊκών εταιρειών - Από εμβόλια mRNA μέχρι μονοκλωνικά αντισώματα απέναντι σε γνωστές και αναδυόμενες λοιμώξεις