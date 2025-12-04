Έκθεση: 91 καινοτόμα θεραπευτικά και προληπτικά εμβόλια σε εξέλιξη στην Ευρώπη
Νέα έκθεση της Vaccines Europe καταγράφει το σύνολο των ερευνητικών προγραμμάτων των ευρωπαϊκών εταιρειών - Από εμβόλια mRNA μέχρι μονοκλωνικά αντισώματα απέναντι σε γνωστές και αναδυόμενες λοιμώξεις
Την τέταρτη ετήσια Έκθεση Pipeline Review, η οποία αποτυπώνει την πρόοδο στην ανάπτυξη καινοτόμων προληπτικών και θεραπευτικών εμβολίων στην Ευρώπη, καθώς και μονοκλωνικών αντισωμάτων με προληπτική χρήση κατά λοιμωδών νοσημάτων δημοσίευσε η Vaccines Europe, ο ευρωπαϊκός φορέας εκπροσώπησης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εμβολίων.
Η έκθεση αφορά στα ερευνητικά προγράμματα των εταιρειών-μελών της Vaccines Europe που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κλινική ανάπτυξη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 41% των υποψήφιων σκευασμάτων αφορά παθογόνους μικροοργανισμούς ή ασθένειες για τις οποίες σήμερα δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή προληπτικά μονοκλωνικά αντισώματα, όπως είναι η ακμή, η νόσος του Lyme, η λοίμωξη από τον ιό Epstein-Barr και ο HIV.
