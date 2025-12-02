Αλκοόλ: Πίνετε περισσότερο από το ταίρι σας; Τι σημαίνει αυτό για τη σχέση σας
YGEIAMOU.GR
Αλκοόλ Κατανάλωση Ποτό Σχέσεις

Αλκοόλ: Πίνετε περισσότερο από το ταίρι σας; Τι σημαίνει αυτό για τη σχέση σας

Οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι οι συνήθειες των συντρόφων γύρω από το αλκοόλ αποτελούν τον καθρέφτη της σχέσης και του μέλλοντός της - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Αλκοόλ: Πίνετε περισσότερο από το ταίρι σας; Τι σημαίνει αυτό για τη σχέση σας
ygeiamou.gr team
Έχετε προσέξει ποτέ ποιος γεμίζει πρώτος το ποτήρι στο τραπέζι; Ποιος παραγγέλνει δεύτερο ποτό – και ποιος, αντίθετα, κοντοστέκεται στο πρώτο; Το αλκοόλ δεν είναι απλώς συνοδός στο φαγητό ή στις εξόδους ενός ζευγαριού. Είναι ο καθρέφτης των σχέσεων. Και όταν οι συνήθειες γύρω από το αλκοόλ δεν ταιριάζουν σε ένα ζευγάρι, τότε η σχέση αρχίζει να «παραπατάει».

Γιατί άλλο να έχετε τις ίδιες συνήθειες στο ποτό κι άλλο να κινείστε σε διαφορετικούς «ρυθμούς». Μία νέα έρευνα δείχνει ότι όταν ο ένας πίνει και ο άλλος όχι, αυτή η διαφορά μπορεί να επηρεάσει τη σχέση περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης