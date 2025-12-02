Αλκοόλ: Πίνετε περισσότερο από το ταίρι σας; Τι σημαίνει αυτό για τη σχέση σας
Αλκοόλ: Πίνετε περισσότερο από το ταίρι σας; Τι σημαίνει αυτό για τη σχέση σας
Οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι οι συνήθειες των συντρόφων γύρω από το αλκοόλ αποτελούν τον καθρέφτη της σχέσης και του μέλλοντός της - Τι δείχνουν τα στοιχεία
Έχετε προσέξει ποτέ ποιος γεμίζει πρώτος το ποτήρι στο τραπέζι; Ποιος παραγγέλνει δεύτερο ποτό – και ποιος, αντίθετα, κοντοστέκεται στο πρώτο; Το αλκοόλ δεν είναι απλώς συνοδός στο φαγητό ή στις εξόδους ενός ζευγαριού. Είναι ο καθρέφτης των σχέσεων. Και όταν οι συνήθειες γύρω από το αλκοόλ δεν ταιριάζουν σε ένα ζευγάρι, τότε η σχέση αρχίζει να «παραπατάει».
Γιατί άλλο να έχετε τις ίδιες συνήθειες στο ποτό κι άλλο να κινείστε σε διαφορετικούς «ρυθμούς». Μία νέα έρευνα δείχνει ότι όταν ο ένας πίνει και ο άλλος όχι, αυτή η διαφορά μπορεί να επηρεάσει τη σχέση περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε.
