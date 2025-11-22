Ποιες ασθένειες πλήττουν περισσότερο άνδρες και ποιες γυναίκες – Η έκθεση του ΟΟΣΑ
Ποιες ασθένειες πλήττουν περισσότερο άνδρες και ποιες γυναίκες – Η έκθεση του ΟΟΣΑ
Από τα καρδιαγγειακά και τους καρκίνους έως την ψυχική υγεία και τη φυσική δραστηριότητα, ο ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις μεγάλες διαφορές στην υγεία ανδρών και γυναικών
Η έκθεση του ΟΟΣΑ «Health at a Glance 2025» φέρνει στο προσκήνιο ένα διαχρονικό αλλά συχνά υποτιμημένο ζήτημα: οι άνδρες εμφανίζουν σταθερά υψηλότερη θνησιμότητα, ενώ οι γυναίκες (αν και ζουν περισσότερο) αντιμετωπίζουν περισσότερα χρόνια με προβλήματα υγείας. Οι εν λόγω διαφορές αντανακλούν τόσο βιολογικές ιδιαιτερότητες όσο και διαφορετικούς τρόπους ζωής, πρόσβασης και συμπεριφοράς απέναντι στο σύστημα υγείας.
Η «ψαλίδα» στο προσδόκιμο ζωής
Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες. Το 2023, το προσδόκιμο ζωής ήταν κατά μέσο όρο 83,7 χρόνια για τις γυναίκες και 78,5 χρόνια για τους άνδρες, με μια διαφορά 5,2 ετών. Το εύρος της διαφοράς ποικίλλει σημαντικά: από περίπου 3 χρόνια σε χώρες όπως η Ολλανδία, έως 10,1 χρόνια στη Λετονία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η «ψαλίδα» στο προσδόκιμο ζωής
Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες. Το 2023, το προσδόκιμο ζωής ήταν κατά μέσο όρο 83,7 χρόνια για τις γυναίκες και 78,5 χρόνια για τους άνδρες, με μια διαφορά 5,2 ετών. Το εύρος της διαφοράς ποικίλλει σημαντικά: από περίπου 3 χρόνια σε χώρες όπως η Ολλανδία, έως 10,1 χρόνια στη Λετονία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα