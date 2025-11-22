Ποιες ασθένειες πλήττουν περισσότερο άνδρες και ποιες γυναίκες – Η έκθεση του ΟΟΣΑ

Από τα καρδιαγγειακά και τους καρκίνους έως την ψυχική υγεία και τη φυσική δραστηριότητα, ο ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις μεγάλες διαφορές στην υγεία ανδρών και γυναικών