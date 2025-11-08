Tι να προσέξει κάθε γυναίκα που προπονείται για τον Μαραθώνιο – Top tips από τον ειδικό
Στον Μαραθώνιο Αθηνών, χιλιάδες γυναίκες αποδεικνύουν πως η δύναμη δεν μετριέται μόνο στα χιλιόμετρα, αλλά στην καθημερινή προσπάθεια να ισορροπήσουν τα πάντα, τονίζει ο κ. Κωνσταντίνος Ιντζόγλου, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan Hospital, προτείνοντας όλα όσα θα πρέπει να προσέξουν στην προετοιμασία τους
Ο Μαραθώνιος Αθηνών αποτελεί κάθε χρόνο μια γιορτή αθλητισμού, ψυχικής δύναμης και συλλογικότητας. Για χιλιάδες γυναίκες που εργάζονται σε απαιτητικά επαγγέλματα, η συμμετοχή στον αγώνα δεν είναι μόνο σωματική πρόκληση, αλλά και ένα προσωπικό ταξίδι αυτογνωσίας και υπέρβασης. Η εικόνα της εργαζόμενης γυναίκας που συνδυάζει οικογένεια, επαγγελματική καριέρα και συστηματική προπόνηση για έναν αγώνα αντοχής όπως ο μαραθώνιος, είναι ίσως το πιο ισχυρό σύμβολο ισορροπίας στη σύγχρονη εποχή.
Η πρόκληση της διπλής καθημερινότητας
Οι εργαζόμενες γυναίκες που προπονούνται για τον μαραθώνιο έρχονται αντιμέτωπες με διπλή καταπόνηση: τη σωματική και την ψυχική. Η εργασία σε απαιτητικά περιβάλλοντα συχνά σημαίνει πολλές ώρες καθιστικής θέσης, ψυχολογικό στρες και περιορισμένο χρόνο ανάπαυσης. Η ένταξη προπόνησης 30–60 χιλιομέτρων την εβδομάδα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα απαιτεί λεπτούς χειρισμούς για να αποφευχθεί η υπερκόπωση.
