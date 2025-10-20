Ύψος: Πόσο μετράει σε μια σχέση;
Πόσο μακριά είμαστε πλέον από το στερεότυπο του ψηλού, μελαχρινού και όμορφου; Το ύψος στις σχέσεις παραμένει σημαντικό, αλλά ενδεχομένως να μην είναι ο μοναδικός παράγοντας. Δείτε τι λένε οι ειδικοί
Θα έλεγε κανείς ότι με το κίνημα body positivity και την προτροπή να αγαπήσουμε το σώμα μας ότι κάποια στερεότυπα θα έσπαγαν. Κι όμως: τα αδύνατα σώματα έχουν επιστρέψει δυναμικά, με την εμφάνιση των εξαιρετικά αδύνατων μοντέλων στις διαφημίσεις μόδας.
Ακόμα ένα στερεότυπο που αρνείται να πεθάνει και σχετίζεται με τις σχέσεις είναι το τρίπτυχο του «ψηλού, μελαχρινού και όμορφου» – ή τουλάχιστον το ένα από τα τρία κομμάτια. Στο Tinder, υπάρχει από το καλοκαίρι υπό δοκιμή στους χρήστες Platinum το φίλτρο ύψους, μια λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν προτιμήσεις ύψους για τους πιθανούς συντρόφους τους, περιορίζοντας έτσι τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει του ύψους των χρηστών. Ωστόσο, το Tinder τονίζει ότι πρόκειται για μια προαιρετική προτίμηση και όχι για αυστηρό φίλτρο, οπότε δεν αποκλείει ή περιορίζει αυστηρά προφίλ που δεν πληρούν τα κριτήρια ύψους.
