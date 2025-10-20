Ύψος: Πόσο μετράει σε μια σχέση;

Πόσο μακριά είμαστε πλέον από το στερεότυπο του ψηλού, μελαχρινού και όμορφου; Το ύψος στις σχέσεις παραμένει σημαντικό, αλλά ενδεχομένως να μην είναι ο μοναδικός παράγοντας. Δείτε τι λένε οι ειδικοί