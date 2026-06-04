Γιατί το ECDC παίρνει τώρα μέτρα για τον ιό Έμπολα – Ποιους αφορούν
Γιατί το ECDC παίρνει τώρα μέτρα για τον ιό Έμπολα – Ποιους αφορούν
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) προτείνει συντονισμό, συστήματα έγκαιρης αναγνώρισης ύποπτων περιστατικών και οργανωμένα πρωτόκολλα διάγνωσης, απομόνωσης και διαχείρισης ασθενών
Όσο οι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως ανησυχούν ότι η τρέχουσα επιδημία του ιού Έμπολα στην Αφρική είναι η μεγαλύτερη έως σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) προετοιμάζεται, εκδίδοντας σαφείς οδηγίες για φορείς Δημόσιας Υγείας και χώρους υγειονομικής περίθαλψης, με απώτερο σκοπό τον πλήρη συντονισμό των ευρωπαϊκών μονάδων υγείας ώστε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η διαχείριση τυχόν κρουσμάτων.
Έως και τις 2 Ιουνίου, η νέα επιδημία Έμπολα στην Αφρική ευθύνεται για τουλάχιστον 60 επιβεβαιωμένους θανάτους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έναν στην Ουγκάντα. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διερευνά περισσότερους από 220 θανάτους ακόμη και τη σχέση τους με τον ιό.
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Έως και τις 2 Ιουνίου, η νέα επιδημία Έμπολα στην Αφρική ευθύνεται για τουλάχιστον 60 επιβεβαιωμένους θανάτους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έναν στην Ουγκάντα. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διερευνά περισσότερους από 220 θανάτους ακόμη και τη σχέση τους με τον ιό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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