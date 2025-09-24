Μικροπλαστικά: Η «αόρατη» απειλή που αποδυναμώνει τα οστά και οδηγεί σε κατάγματα
YGEIAMOU.GR
Κατάγματα Μικροπλαστικά Οστά

Μικροπλαστικά: Η «αόρατη» απειλή που αποδυναμώνει τα οστά και οδηγεί σε κατάγματα

Πώς τα μικροπλαστικά φαίνεται να διαταράσσουν τον μεταβολισμό των οστών, συνδέοντας την πλαστική ρύπανση με τα κατάγματα

Μικροπλαστικά: Η «αόρατη» απειλή που αποδυναμώνει τα οστά και οδηγεί σε κατάγματα
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Τα μικροπλαστικά δεν βρίσκονται μόνο στις θάλασσες και στα ποτάμια. Έχουν εντοπιστεί στο αίμα, στον εγκέφαλο, στο μητρικό γάλα, στον πλακούντα και -σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία – ακόμη και… στον ανθρώπινο σκελετό. Η συσσώρευσή τους φαίνεται πως δεν είναι (καθόλου) αθώα.

Συγκεκριμένα, υποδεικνύεται ότι μπορεί να επηρεάζουν τη δομή και την αντοχή των οστών, ανοίγοντας έναν νέο, ανησυχητικό δρόμο στη μελέτη των επιπτώσεων της «πλαστικής ρύπανσης» στην υγεία.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης