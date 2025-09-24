Μικροπλαστικά: Η «αόρατη» απειλή που αποδυναμώνει τα οστά και οδηγεί σε κατάγματα
Μικροπλαστικά: Η «αόρατη» απειλή που αποδυναμώνει τα οστά και οδηγεί σε κατάγματα
Πώς τα μικροπλαστικά φαίνεται να διαταράσσουν τον μεταβολισμό των οστών, συνδέοντας την πλαστική ρύπανση με τα κατάγματα
Τα μικροπλαστικά δεν βρίσκονται μόνο στις θάλασσες και στα ποτάμια. Έχουν εντοπιστεί στο αίμα, στον εγκέφαλο, στο μητρικό γάλα, στον πλακούντα και -σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία – ακόμη και… στον ανθρώπινο σκελετό. Η συσσώρευσή τους φαίνεται πως δεν είναι (καθόλου) αθώα.
Συγκεκριμένα, υποδεικνύεται ότι μπορεί να επηρεάζουν τη δομή και την αντοχή των οστών, ανοίγοντας έναν νέο, ανησυχητικό δρόμο στη μελέτη των επιπτώσεων της «πλαστικής ρύπανσης» στην υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Συγκεκριμένα, υποδεικνύεται ότι μπορεί να επηρεάζουν τη δομή και την αντοχή των οστών, ανοίγοντας έναν νέο, ανησυχητικό δρόμο στη μελέτη των επιπτώσεων της «πλαστικής ρύπανσης» στην υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα