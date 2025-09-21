Νόσος Αλτσχάιμερ: Η αποκατάσταση στο επίκεντρο της φροντίδας
Η νέα Παγκόσμια Έκθεση για τη Νόσο Αλτσχάιμερ τονίζει την ανάγκη η αποκατάσταση να γίνει βασικός πυλώνας στη φροντίδα της άνοιας - Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι ζουν με τη νόσο
Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ, η Διεθνής Οργάνωση Alzheimer (ADI) έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια Παγκόσμια Έκθεση Alzheimer 2025. Η φετινή έκθεση εστιάζει στη σημασία της αποκατάστασης ως βασικού παράγοντα φροντίδας για τα άτομα που ζουν με άνοια, υπογραμμίζοντας ότι η έγκαιρη και συστηματική πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών.
Η (παγκόσμια) διάσταση του προβλήματος
Η άνοια αναγνωρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα. Το 2019, περισσότεροι από 55 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζούσαν με άνοια, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε 78 εκατομμύρια το 2030 και πάνω από 139 εκατομμύρια έως το 2050.
