Νόσος Αλτσχάιμερ: Η αποκατάσταση στο επίκεντρο της φροντίδας

Η νέα Παγκόσμια Έκθεση για τη Νόσο Αλτσχάιμερ τονίζει την ανάγκη η αποκατάσταση να γίνει βασικός πυλώνας στη φροντίδα της άνοιας - Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι ζουν με τη νόσο