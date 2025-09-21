Νόσος Αλτσχάιμερ: Η αποκατάσταση στο επίκεντρο της φροντίδας
YGEIAMOU.GR
Άνοια Νόσος Αλτσχάιμερ Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ

Νόσος Αλτσχάιμερ: Η αποκατάσταση στο επίκεντρο της φροντίδας

Η νέα Παγκόσμια Έκθεση για τη Νόσο Αλτσχάιμερ τονίζει την ανάγκη η αποκατάσταση να γίνει βασικός πυλώνας στη φροντίδα της άνοιας - Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι ζουν με τη νόσο

Νόσος Αλτσχάιμερ: Η αποκατάσταση στο επίκεντρο της φροντίδας
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ, η Διεθνής Οργάνωση Alzheimer (ADI) έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια Παγκόσμια Έκθεση Alzheimer 2025. Η φετινή έκθεση εστιάζει στη σημασία της αποκατάστασης ως βασικού παράγοντα φροντίδας για τα άτομα που ζουν με άνοια, υπογραμμίζοντας ότι η έγκαιρη και συστηματική πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών.

Η (παγκόσμια) διάσταση του προβλήματος

Η άνοια αναγνωρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα. Το 2019, περισσότεροι από 55 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζούσαν με άνοια, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε 78 εκατομμύρια το 2030 και πάνω από 139 εκατομμύρια έως το 2050.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης