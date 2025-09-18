Μαγνήσιο: Το σημαντικό μέταλλο «σύμμαχος» της υγείας – Τα 5 οφέλη του για τον οργανισμό
Μαγνήσιο: Το σημαντικό μέταλλο «σύμμαχος» της υγείας – Τα 5 οφέλη του για τον οργανισμό

Από τον έλεγχο της γλυκόζης, μέχρι την προστασία της καρδιάς το μαγνήσιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέταλλα για τον οργανισμό - Ποιες είναι οι καλύτερες διατροφικές πηγές

ygeiamou.gr team

*Γράφει η φαρμακοποιός, Ειρήνη Μιχοπούλου

Το μαγνήσιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέταλλα για τον οργανισμό μας. Συμμετέχει σε πάνω από 300 βιοχημικές αντιδράσεις που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την παραγωγή ενέργειας, τη σωστή λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος. Χωρίς αυτό, πολλές λειτουργίες του σώματός μας δεν θα μπορούσαν να γίνουν σωστά.

Μαγνήσιο και έλεγχος της γλυκόζης

Έχει αποδειχθεί ότι το μαγνήσιο επηρεάζει την ισορροπία της γλυκόζης στο αίμα και τη δράση της ινσουλίνης. Η έλλειψή του μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη, ειδικά όταν συνδυάζεται με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως η φλεγμονή ή το μεταβολικό σύνδρομο.

