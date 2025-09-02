Παίρνετε φάρμακα για διαβήτη, πίεση ή καρδιά; Τι πρέπει να ξέρετε πριν φάτε σπόρους chia
Δείτε πώς οι σπόροι chia μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα ορισμένων φαρμάκων και τι πρέπει να προσέχετε

Μικροί σε μέγεθος, αλλά γεμάτοι θρεπτικά συστατικά, οι σπόροι chia περιέχουν σημαντική ποσότητα βιταμινών, μετάλλων, υγιεινών λιπαρών και φυτικών ινών. Εντάσσονται εύκολα σε smoothies, pancakes ή μπάρες βρώμης, προσφέροντας οφέλη όπως βελτίωση της χοληστερόλης, μείωση φλεγμονών, ενώ παρέχουν αντιοξειδωτική προστασία από κυτταρικές βλάβες.

Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε διαλυτές φυτικές ίνες επιτρέπει στους σπόρους να σχηματίζουν μία ζελατινώδη ουσία όταν έρχονται σε επαφή με υγρά, δημιουργώντας κρεμώδη υφή. Οι ίνες συμβάλλουν στην αύξηση του κορεσμού, στη μείωση της LDL χοληστερόλης και στη βελτίωση της λειτουργίας της πέψης.

