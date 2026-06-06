Γιατί κάποιοι όγκοι αντιστέκονται στην ανοσοθεραπεία – Ο «γενετικός διακόπτης» που βρίσκει το αδύνατο σημείο τους



Η ανοσοθεραπεία έχει αλλάξει ριζικά την αντιμετώπιση πολλών μορφών καρκίνου, δίνοντας σε ορισμένους ασθενείς μακροχρόνια οφέλη. Ωστόσο, δεν ανταποκρίνονται όλοι οι όγκοι με τον ίδιο τρόπο. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο καρκίνος είτε δεν αντιδρά καθόλου στη θεραπεία είτε βρίσκει τρόπους να της αντισταθεί με την πάροδο του χρόνου.

Μία νέα μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο ρίχνει «φως» σε έναν από τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η αναστολή του microRNA-25, ή miR-25, ενός μικρού ρυθμιστικού μορίου RNA που επηρεάζει τη λειτουργία των γονιδίων, μπορεί να βοηθήσει ορισμένους όγκους να γίνουν πιο ευάλωτοι στην ανοσοθεραπεία.





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