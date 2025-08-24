Σάουνα: Άσκοπη μόδα ή ένα φινλανδικό τελετουργικό με σημαντικά οφέλη υγείας;



Για κάποιους είναι απλώς μια μόδα, για άλλους αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας και για μερικούς μια ταξιδιωτική εμπειρία. Στη Φινλανδία, η σάουνα, ακολουθούμενη από βουτιά σε παγωμένο νερό — ή ακόμα και κύλισμα στο χιόνι — είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό τελετουργικό: Είναι μια βαθιά ριζωμένη συνήθεια. Ντόπιοι, αλλά και ταξιδιώτες επισκέπτονται περιοχές όπου η θερμοκρασία «πέφτει» στους -15 °C και μπαίνουν σε σάουνες, όπου το θερμόμετρο φτάνει έως και τους 85 °C.

Μια κουτάλα με καυτό νερό πέφτει πάνω στις πέτρες, δημιουργώντας «löyly», μια ξαφνική «έκρηξη» ατμού, που σοκάρει και αναζωογονεί το σώμα. Στη συνέχεια, οι τολμηροί συμμετέχοντες βγαίνουν έξω, στον παγωμένο αέρα, μια διαδικασία που μοιάζει επίπονη στην αρχή, σύντομα όμως αντικαθίσταται από μια αίσθηση ηρεμίας.



