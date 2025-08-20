Long Cοvid: Το ΕΚΠΑ ψάχνει εθελοντές για να κατανοήσει τα μυστικά της νόσου
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, καλεί ασθενείς με διάγνωση Long Covid από Δημόσια Νοσοκομεία να συμβάλουν σε μελέτη, με στόχο την βαθύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της λοίμωξης
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μέσω ανάρτησής του στο facebook, καλεί ασθενείς με διάγνωση Long Covid από Δημόσια Νοσοκομεία να συμμετέχουν στην «Μελέτη κλινικών, βιολογικών και γενετικών παραμέτρων και ανίχνευση βιοδεικτών που σχετίζονται με την παθογένεση της Μακράς COVID-19: μια υπομελέτη ασθενών-μαρτύρων».
Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί σκέλος του Προγράμματος HERVCOV, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
