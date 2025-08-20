Long Cοvid: Το ΕΚΠΑ ψάχνει εθελοντές για να κατανοήσει τα μυστικά της νόσου
YGEIAMOU.GR
COVID-19 Long covid Γκίκας Μαγιορκίνης Δημόσια νοσοκομεία Έρευνα Λοιμώξεις

Long Cοvid: Το ΕΚΠΑ ψάχνει εθελοντές για να κατανοήσει τα μυστικά της νόσου

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, καλεί ασθενείς με διάγνωση Long Covid από Δημόσια Νοσοκομεία να συμβάλουν σε μελέτη, με στόχο την βαθύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της λοίμωξης

Long Cοvid: Το ΕΚΠΑ ψάχνει εθελοντές για να κατανοήσει τα μυστικά της νόσου
ygeiamou.gr team
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μέσω ανάρτησής του στο facebook, καλεί ασθενείς με διάγνωση Long Covid από Δημόσια Νοσοκομεία να συμμετέχουν στην «Μελέτη κλινικών, βιολογικών και γενετικών παραμέτρων και ανίχνευση βιοδεικτών που σχετίζονται με την παθογένεση της Μακράς COVID-19: μια υπομελέτη ασθενών-μαρτύρων».

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί σκέλος του Προγράμματος HERVCOV, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης