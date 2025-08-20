Long Cοvid: Το ΕΚΠΑ ψάχνει εθελοντές για να κατανοήσει τα μυστικά της νόσου

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, καλεί ασθενείς με διάγνωση Long Covid από Δημόσια Νοσοκομεία να συμβάλουν σε μελέτη, με στόχο την βαθύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της λοίμωξης