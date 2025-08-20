Γυμναστική και στις διακοπές: 6 απλές ασκήσεις που γίνονται παντού και δουλεύουν όλο το σώμα
YGEIAMOU.GR
Γυμναστική στην παραλία Καλοκαίρι καλοκαιρινές διακοπές Παραλία Σοφία Περδίκη

Γυμναστική και στις διακοπές: 6 απλές ασκήσεις που γίνονται παντού και δουλεύουν όλο το σώμα

Με λίγα λεπτά την ημέρα και μερικές στοχευμένες ασκήσεις, μπορείτε να διατηρήσετε τη δύναμη, την αντοχή και τη φυσική σας κατάσταση, ώστε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή του καλοκαιριού γεμάτοι ενέργεια

Γυμναστική και στις διακοπές: 6 απλές ασκήσεις που γίνονται παντού και δουλεύουν όλο το σώμα
ygeiamou.gr team
*Γράφει η personal trainer, Σοφία Περδίκη

Το καλοκαίρι το σώμα σας ζητάει κίνηση και ελευθερία: από βουτιές στη θάλασσα μέχρι χαλαρούς περιπάτους δίπλα στο κύμα. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι διακοπές συχνά βγάζουν τη γυμναστική σας εκτός ρυθμού. Η καλή είδηση; Δεν χρειάζεστε γυμναστήριο ή εξοπλισμό για να παραμείνετε σε φόρμα.

Με λίγα λεπτά την ημέρα και μερικές στοχευμένες ασκήσεις, μπορείτε να διατηρήσετε τη δύναμη, την αντοχή και τη φυσική σας κατάσταση, ώστε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή του καλοκαιριού γεμάτοι ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης