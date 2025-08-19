Το καυτερό κόκκινο μυστικό για δυνατή όραση και καρδιά – «Κρύβεται» στην κουζίνα
Μία πιπεριά που δίνει γεύση στο πιάτο σας και προστατεύει την υγεία σας - Μικρές ποσότητες αρκούν για να επωφεληθείτε από τα θρεπτικά συστατικά της

Κλέλια Γιαρίμογλου
Αυτό το πικάντικο «πιάτο» δεν αποτελεί μόνο μία νόστιμη «πινελιά» στο τραπέζι μας. Μπορεί, παράλληλα, να ενισχύσει την καρδιά και τα μάτια μας. Είτε σε σκόνη, είτε φρέσκια, η πιπεριά καγιέν είναι πλούσια σε βιταμίνες. Ιδιαίτερα, περιέχει βιταμίνη Α, απαραίτητη για την υγεία των ματιών, των οργάνων, του αναπαραγωγικού συστήματος και του ανοσοποιητικού μας.

Οι έντονα κόκκινες πιπεριές καγιέν περιέχουν επίσης βιταμίνες B6, Κ και C. Η βιταμίνη Κ βοηθά στη διακοπή της αιμορραγίας και ενισχύει τα οστά, ενώ η βιταμίνη C υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα. «Μία φρέσκια πιπεριά καγιέν περιέχει το 72% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης βιταμίνης C και το 50% της βιταμίνης Α», σημειώνει η διατροφολόγος Alexis Supan στο Cleveland Clinic.

