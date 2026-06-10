Κινδυνεύουν οι πολύ fit άνδρες από κολπική μαρμαρυγή; Οι ειδικοί εξηγούν τη σχέση άθλησης και αρρυθμιών
Κινδυνεύουν οι πολύ fit άνδρες από κολπική μαρμαρυγή; Οι ειδικοί εξηγούν τη σχέση άθλησης και αρρυθμιών
Τρεις ειδικοί επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον πραγματικό κίνδυνο για την καρδιά και τον κίνδυνο αρρυθμιών όπως η κολπική μαρμαρυγή, που προκύπτει από την έντονη άσκηση
Εδώ και χρόνια, διάφορες έρευνες υποδηλώνουν ότι άτομα με πολύ καλή φυσική κατάσταση, ιδίως νέοι άνδρες και αθλητές αντοχής, ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής αργότερα στη ζωή τους. Πρόκειται για μια συχνή μορφή καρδιακής αρρυθμίας, που αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων επιπλοκών.
Ωστόσο, μια νέα, μεγάλη μελέτη σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο νεαρούς Σουηδούς άνδρες υποδηλώνει ότι ο κίνδυνος αυτός ενδέχεται να έχει υπερεκτιμηθεί, αναφέρουν σε άρθρο τους στο The Conversation o Axel Carl Carlsson, ερευνητής στο Τμήμα Νευροβιολογίας του Ινστιτούτου Karolinska, ο Marcel Ballin, ερευνητής στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Επιστημών Φροντίδας στο Πανεπιστήμιο της Uppsala και ο Peter Nordström, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Uppsala. Τα ευρήματα δείχνουν ότι, ενώ τα πολύ υψηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης ενδέχεται να συνδέονται με ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής, τα συνολικά καρδιαγγειακά οφέλη της καλής φυσικής κατάστασης είναι πολύ μεγαλύτερα.
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Ωστόσο, μια νέα, μεγάλη μελέτη σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο νεαρούς Σουηδούς άνδρες υποδηλώνει ότι ο κίνδυνος αυτός ενδέχεται να έχει υπερεκτιμηθεί, αναφέρουν σε άρθρο τους στο The Conversation o Axel Carl Carlsson, ερευνητής στο Τμήμα Νευροβιολογίας του Ινστιτούτου Karolinska, ο Marcel Ballin, ερευνητής στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Επιστημών Φροντίδας στο Πανεπιστήμιο της Uppsala και ο Peter Nordström, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Uppsala. Τα ευρήματα δείχνουν ότι, ενώ τα πολύ υψηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης ενδέχεται να συνδέονται με ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής, τα συνολικά καρδιαγγειακά οφέλη της καλής φυσικής κατάστασης είναι πολύ μεγαλύτερα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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