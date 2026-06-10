Κινδυνεύουν οι πολύ fit άνδρες από κολπική μαρμαρυγή; Οι ειδικοί εξηγούν τη σχέση άθλησης και αρρυθμιών

Τρεις ειδικοί επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον πραγματικό κίνδυνο για την καρδιά και τον κίνδυνο αρρυθμιών όπως η κολπική μαρμαρυγή, που προκύπτει από την έντονη άσκηση