Η στάση της γιόγκα που διώχνει το άγχος – Είναι πιο αποτελεσματική από 100 κοιλιακούς
Η στάση της γιόγκα που διώχνει το άγχος – Είναι πιο αποτελεσματική από 100 κοιλιακούς
Μια απλή, αλλά απαιτητική, στάση της γιόγκα ενεργοποιεί τους κοιλιακούς, δυναμώνει τον κορμό, βοηθά στη συγκέντρωση και μειώνει το στρες
Για όσους δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ γιόγκα, η εικόνα της συχνά περιορίζεται σε μια ήρεμη πρακτική χαλάρωσης, με αργές κινήσεις και έμφαση στην αναπνοή. Ωστόσο, η γιόγκα μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα απαιτητική μορφή άσκησης, ικανή να ενδυναμώσει ολόκληρο το σώμα, ακόμη και στις πιο ήπιες εκδοχές της, όπως η hatha yoga.
Μία στάση ξεχωρίζει ιδιαίτερα για την ενεργοποίηση του κορμού: η navasana, γνωστή και ως στάση της βάρκας. Πρόκειται για μια ισομετρική άσκηση που απαιτεί σταθερότητα, έλεγχο και δύναμη, βάζοντας σε λειτουργία τους κοιλιακούς, την πλάτη, τους καμπτήρες των ισχίων και τους γλουτούς.
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023 στο Journal of Bodywork and Movement Therapies, η navasana συγκαταλέγεται στις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις για την ενεργοποίηση των κοιλιακών μυών, ξεπερνώντας ακόμη και δημοφιλείς ασκήσεις όπως η σανίδα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μία στάση ξεχωρίζει ιδιαίτερα για την ενεργοποίηση του κορμού: η navasana, γνωστή και ως στάση της βάρκας. Πρόκειται για μια ισομετρική άσκηση που απαιτεί σταθερότητα, έλεγχο και δύναμη, βάζοντας σε λειτουργία τους κοιλιακούς, την πλάτη, τους καμπτήρες των ισχίων και τους γλουτούς.
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023 στο Journal of Bodywork and Movement Therapies, η navasana συγκαταλέγεται στις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις για την ενεργοποίηση των κοιλιακών μυών, ξεπερνώντας ακόμη και δημοφιλείς ασκήσεις όπως η σανίδα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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