Η στάση της γιόγκα που διώχνει το άγχος – Είναι πιο αποτελεσματική από 100 κοιλιακούς

Για όσους δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ γιόγκα, η εικόνα της συχνά περιορίζεται σε μια ήρεμη πρακτική χαλάρωσης, με αργές κινήσεις και έμφαση στην αναπνοή. Ωστόσο, η γιόγκα μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα απαιτητική μορφή άσκησης, ικανή να ενδυναμώσει ολόκληρο το σώμα, ακόμη και στις πιο ήπιες εκδοχές της, όπως η hatha yoga.Μία στάση ξεχωρίζει ιδιαίτερα για την: η. Πρόκειται για μια ισομετρική άσκηση που απαιτεί σταθερότητα, έλεγχο και δύναμη, βάζοντας σε λειτουργία τους κοιλιακούς, την πλάτη, τους καμπτήρες των ισχίων και τους γλουτούς.Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το, η navasana συγκαταλέγεται στις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις για την ενεργοποίηση των κοιλιακών μυών, ξεπερνώντας ακόμη και δημοφιλείς ασκήσεις όπως η σανίδα.Διαβάστε περισσότερα στο