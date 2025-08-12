Τι είναι το «έντυπο εναντίωσης» στην ιδιωτική ασφάλιση – Ενημερωθείτε
Τι είναι το «έντυπο εναντίωσης» στην ιδιωτική ασφάλιση – Ενημερωθείτε
Η νομική δυνατότητα του ασφαλισμένου να αρνηθεί το συμβόλαιο μετά την έκδοσή του και η σημασία του εντύπου εναντίωσης
Κατά τη διαδικασία απόκτησης ενός ασφαλιστικού προγράμματος, ο υποψήφιος προς ασφάλιση πρέπει — και έχει σίγουρα ενημερωθεί από τον ασφαλιστή του — για το τι πρόκειται να αγοράσει και σε ποιες καταστάσεις και περιπτώσεις μπορεί να κάνει χρήση του ασφαλιστικού του συμβολαίου.
Ωστόσο, ακόμη και αφού έχει συμφωνήσει στο τι αγοράζει και έχει καταρτιστεί από την ασφαλιστική εταιρεία το συμβόλαιό του, έχει τη δυνατότητα να μην το αποδεχτεί — είτε επειδή μετάνιωσε, είτε επειδή διαπιστώνει ότι υπάρχει κάποιος όρος στο συμβόλαιο που τον προβληματίζει ή κάποια εξαίρεση με την οποία δεν συμφωνεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ωστόσο, ακόμη και αφού έχει συμφωνήσει στο τι αγοράζει και έχει καταρτιστεί από την ασφαλιστική εταιρεία το συμβόλαιό του, έχει τη δυνατότητα να μην το αποδεχτεί — είτε επειδή μετάνιωσε, είτε επειδή διαπιστώνει ότι υπάρχει κάποιος όρος στο συμβόλαιο που τον προβληματίζει ή κάποια εξαίρεση με την οποία δεν συμφωνεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα