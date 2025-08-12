Τι είναι το «έντυπο εναντίωσης» στην ιδιωτική ασφάλιση – Ενημερωθείτε
YGEIAMOU.GR
Τι είναι το «έντυπο εναντίωσης» στην ιδιωτική ασφάλιση – Ενημερωθείτε

Η νομική δυνατότητα του ασφαλισμένου να αρνηθεί το συμβόλαιο μετά την έκδοσή του και η σημασία του εντύπου εναντίωσης

Τι είναι το «έντυπο εναντίωσης» στην ιδιωτική ασφάλιση – Ενημερωθείτε
Γιάννης Βερμισσώ
Κατά τη διαδικασία απόκτησης ενός ασφαλιστικού προγράμματος, ο υποψήφιος προς ασφάλιση πρέπει — και έχει σίγουρα ενημερωθεί από τον ασφαλιστή του — για το τι πρόκειται να αγοράσει και σε ποιες καταστάσεις και περιπτώσεις μπορεί να κάνει χρήση του ασφαλιστικού του συμβολαίου.

Ωστόσο, ακόμη και αφού έχει συμφωνήσει στο τι αγοράζει και έχει καταρτιστεί από την ασφαλιστική εταιρεία το συμβόλαιό του, έχει τη δυνατότητα να μην το αποδεχτεί — είτε επειδή μετάνιωσε, είτε επειδή διαπιστώνει ότι υπάρχει κάποιος όρος στο συμβόλαιο που τον προβληματίζει ή κάποια εξαίρεση με την οποία δεν συμφωνεί.

Γιάννης Βερμισσώ
