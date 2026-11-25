Η επιστροφή των αγοραστών περιόρισε τις απώλειες στην αγορά, με τον Dow να κλείνει με κέρδη, όμως οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, τα επιτόκια και τους δασμούς επιμένουν – Το μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί για το 10ετές εδώ και δύο χρόνια