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Ρουμανία: Άρπαξαν 29χρονη από το σπίτι της, την έγδυσαν, τη χτύπησαν με γροθιές, την ψέκασαν με σπρέι πιπεριού, την έτριψαν με αλάτι
Ρουμανία: Άρπαξαν 29χρονη από το σπίτι της, την έγδυσαν, τη χτύπησαν με γροθιές, την ψέκασαν με σπρέι πιπεριού, την έτριψαν με αλάτι
Τέσσερις συλλήψεις για το περιστατικό που αποδίδεται σε ερωτική αντιζηλία
Μια 29χρονη γυναίκα απήχθη από το σπίτι της, ξυλοκοπήθηκε και υπέστη εξευτελιστική μεταχείριση από έξι άτομα, σε περιστατικό που αποδίδεται σε ερωτική αντιζηλία και σημειώθηκε στην κομητεία Μπουζάου της Ρουμανίας. Οι δράστες την παρέσυραν με το πρόσχημα μιας συνάντησης με τον σύντροφό της, την επιβίβασαν με τη βία σε αυτοκίνητο και την οδήγησαν σε ένα απομονωμένο χωράφι, όπου την ανάγκασαν να γδυθεί και την έτριψαν με αλάτι σε όλο της το σώμα.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, ηλικίας από 17 έως 54 ετών, από την κομητεία Βράντσεα. Τρεις εξ αυτών, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, προφυλακίστηκαν για 30 ημέρες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις τέθηκαν σε δικαστική επιτήρηση για 60 ημέρες.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση φέρεται να οργανώθηκε από μία γυναίκα που ζήλευε τη σχέση της 29χρονης με συγγενικό της πρόσωπο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, στην περιοχή Βάλεα Ραμνικουλούι. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έστειλαν μηνύματα στην 29χρονη, δημιουργώντας της την εντύπωση ότι θα συναντούσε τον σύντροφό της.
Όταν εκείνη βγήκε από το σπίτι της, οι ύποπτοι την επιβίβασαν με τη βία σε αυτοκίνητο και κλείδωσαν τις πόρτες. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, φέρονται να τη χτύπησαν με γροθιές, να την τράβηξαν από τα μαλλιά και να της ψέκασαν το πρόσωπο με σπρέι πιπεριού.
Παράλληλα, της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο.
Όταν έφτασαν σε χωράφι έξω από τον οικισμό, οι δράστες την έβγαλαν από το αυτοκίνητο και να συνέχισαν να τη χτυπούν με γροθιές και κλοτσιές. Στη συνέχεια την ανάγκασαν να γδυθεί και έτριψαν με αλάτι ολόκληρο το σώμα της.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική ιατρική εξέταση, τα τραύματα της γυναίκας απαιτούσαν τρεις έως τέσσερις ημέρες ιατρικής φροντίδας.
Μετά την επίθεση, οι εμπλεκόμενοι την εγκατέλειψαν στο χωράφι και έφυγαν. Η 29χρονη κατάφερε να ειδοποιήσει την αστυνομία, με την καταγγελία να καταγράφεται τη νύχτα της 14ης προς 15η Νοεμβρίου.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν και τους έξι δράστες και τους οδήγησαν για ανάκριση. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατακράτηση, πρόκληση σωματικών βλαβών και διακεκριμένη ληστεία.
Με απόφαση της Δικαιοσύνης, τρεις από τους κατηγορουμένους κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνουν προσωρινά κρατούμενοι για 30 ημέρες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστική επιτήρηση για διάστημα 60 ημερών.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, ηλικίας από 17 έως 54 ετών, από την κομητεία Βράντσεα. Τρεις εξ αυτών, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, προφυλακίστηκαν για 30 ημέρες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις τέθηκαν σε δικαστική επιτήρηση για 60 ημέρες.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση φέρεται να οργανώθηκε από μία γυναίκα που ζήλευε τη σχέση της 29χρονης με συγγενικό της πρόσωπο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, στην περιοχή Βάλεα Ραμνικουλούι. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έστειλαν μηνύματα στην 29χρονη, δημιουργώντας της την εντύπωση ότι θα συναντούσε τον σύντροφό της.
Όταν εκείνη βγήκε από το σπίτι της, οι ύποπτοι την επιβίβασαν με τη βία σε αυτοκίνητο και κλείδωσαν τις πόρτες. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, φέρονται να τη χτύπησαν με γροθιές, να την τράβηξαν από τα μαλλιά και να της ψέκασαν το πρόσωπο με σπρέι πιπεριού.
Παράλληλα, της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο.
Όταν έφτασαν σε χωράφι έξω από τον οικισμό, οι δράστες την έβγαλαν από το αυτοκίνητο και να συνέχισαν να τη χτυπούν με γροθιές και κλοτσιές. Στη συνέχεια την ανάγκασαν να γδυθεί και έτριψαν με αλάτι ολόκληρο το σώμα της.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική ιατρική εξέταση, τα τραύματα της γυναίκας απαιτούσαν τρεις έως τέσσερις ημέρες ιατρικής φροντίδας.
Μετά την επίθεση, οι εμπλεκόμενοι την εγκατέλειψαν στο χωράφι και έφυγαν. Η 29χρονη κατάφερε να ειδοποιήσει την αστυνομία, με την καταγγελία να καταγράφεται τη νύχτα της 14ης προς 15η Νοεμβρίου.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν και τους έξι δράστες και τους οδήγησαν για ανάκριση. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατακράτηση, πρόκληση σωματικών βλαβών και διακεκριμένη ληστεία.
Με απόφαση της Δικαιοσύνης, τρεις από τους κατηγορουμένους κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνουν προσωρινά κρατούμενοι για 30 ημέρες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστική επιτήρηση για διάστημα 60 ημερών.
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