Νέες επεισοδιακές διαδηλώσεις στη Γαλλία: Συγκρούσεις κουκουλοφόρων με αστυνομικούς στη Λυών και στη Νάντη

Ποιοι είναι οι διαδηλωτές «Black Bloc»

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Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών σημειώθηκαν την Πέμπτη στην πόλη της, στην κεντρική. Οι δυνάμεις καταστολής έκαναν χρήση δακρυγόνων και πραγματοποίησαν εφόδους κατά ομάδας διαδηλωτών - πολλοί εκ των οποίων φορούσαν κουκούλες - σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το δίκτυο. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, ενώ ένα αυτοκίνητο παραδόθηκε στις φλόγες.Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στο κέντρο τηςπαρά την απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δήλωσε η, περιφερειακή γραμματέας του μεγαλύτερου συνδικάτου της χώρας, της CGT.Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στη, στη δυτική Γαλλία, όπου πλάνα τουκατέγραψαν την αστυνομία να εκτοξεύει δακρυγόνα την ώρα που ένα τρακτέρ διέσχιζε την πόλη περιστοιχισμένο από διαδηλωτές.Το ίδιο μέσο μετέδωσε, επίσης, ότι το πρωί της Πέμπτης ξέσπασε πυρκαγιά σε λύκειο κοντά στην πόλη τηςΗ αστυνομία ανακοίνωσε ότι περίπου 800 διαδηλωτές τουβρίσκονται σήμερα στους δρόμους και πρόκειται για ταραχοποιούς, τους οποίους οι γαλλικές αρχές κατηγορούν ότι υποδαυλίζουν τη βία προς το τέλος των κατά τα άλλα ειρηνικών συγκεντρώσεων των τελευταίων εβδομάδων.Οι διαδηλωτές του Black Bloc φορούν συνήθως πανομοιότυπα ή παρόμοια μαύρα ρούχα, μάσκες προσώπου και κουκούλες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, προκειμένου να αποκρύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, δεν πρόκειται για οργάνωση με επίσημη ηγεσία, αλλά μάλλον για ένα σύνολο τακτικών διαμαρτυρίας. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη Γερμανία τη δεκαετία του 1980 και συνδέονται κυρίως με αναρχικά και αντικαπιταλιστικά κινήματα. Οι μέθοδοι αυτές απέκτησαν ιδιαίτερη προβολή στη Γαλλία κατά τις εργατικές διαδηλώσεις του 2016, προτού εξαπλωθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων».Μία από τις βασικές τακτικές του Black Bloc συνίσταται στον σχηματισμό μικρών, εξαιρετικά ευέλικτων ομάδων που αποσπώνται από την κεντρική πορεία. Με αυτόν τον τρόπο υποχρεώνουν την αστυνομία να διασπάσει τις δυνάμεις της, καθιστώντας δυσκολότερη μια συντονισμένη απάντηση εκ μέρους της.Αυτή η πρακτική έγινε εμφανής τον περασμένο μήνα, όταν μια ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να προσεγγίσει το Μέγαρο των Ηλυσίων, παρασύροντας τις δυνάμεις των ΜΑΤ μακριά από τη συγκέντρωση της 17ης Οκτωβρίου. Ο ελιγμός αποδείχθηκε αποτελεσματικός: οι αστυνομικές δυνάμεις διασκορπίστηκαν, γεγονός που συνέβαλε στον αιφνιδιασμό και την υπερκερασμό των αρχών εκείνη την ημέρα.