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Άλλη μία ημέρα διαδηλώσεων ξημερώνει αύριο στη Γαλλία μαζί με απεργιακές κινητοποιήσεις
Άλλη μία ημέρα διαδηλώσεων ξημερώνει αύριο στη Γαλλία μαζί με απεργιακές κινητοποιήσεις
Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές και το κίνημα των κίτρινων γιλέκων - Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών αναμένεται να βρεθούν στους δρόμους από 500.000 ως 700.000 άτομα ενώ περίπου 70.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται σε ετοιμότητα
Μια ακόμα ημέρα διαδηλώσεων, που αυτή τη φορά θα συνοδεύονται και από απεργιακές κινητοποιήσεις, θα ζήσει αύριο η Γαλλία.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών αναμένεται να βρεθούν στους δρόμους του Παρισιού και των άλλων μεγάλων πόλεων της Γαλλίας από 500.000 ως 700.000 άτομα, ενώ επί ποδός πολέμου θα βρίσκονται περίπου 70.000 αστυνομικοί.
Σύγχυση υπάρχει για μία ακόμα φορά ως προς τη διαδρομή της πορείας στο Παρίσι, με τους διαδηλωτές να έχουν ανακοινώσει ότι επιθυμούν να διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης και τις αρμόδιες αρχές να μην έχουν προς το παρόν ανακοινώσει αν αντιμετωπίζουν θετικά αυτό το ενδεχόμενο.
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις αναμένεται να γίνουν αισθητές σε τομείς όπως η παιδεία και οι μεταφορές ενώ παρόντες έχουν ανακοινώσει ότι θα είναι στις διαδηλώσεις οι μαθητές, οι φοιτητές και το κίνημα των λεγόμενων κίτρινων γιλέκων.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το πρωί στο προεδρικό Μέγαρο το Συμβούλιο άμυνας και εθνικής ασφάλειας όπου παρόντες ήταν εκπρόσωποι, τόσο των ενόπλων δυνάμεων όσο και της αστυνομίας.
Συνδικαλιστικές οργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και εκπρόσωποι του Δικηγορικού συλλόγου και της Ένωσης δικαστών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν σήμερα, κατήγγειλαν για αυταρχισμό τις κρατικές αρχές, καταλογίζοντάς τους ότι επιχειρούν μέσω ενός διοικητικού οπλοστασίου να εμποδίσουν την πραγματοποίηση των διαδηλώσεων.
Η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέον δήλωσε ωστόσο ότι «είναι εκτός συζήτησης να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε στις 17 Οκτωβρίου, επικαλούμενη τον εμπορικό κόσμο ο οποίος όπως χαρακτηριστικά είπε «διέρχεται μία πολύ δύσκολη περίοδο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών αναμένεται να βρεθούν στους δρόμους του Παρισιού και των άλλων μεγάλων πόλεων της Γαλλίας από 500.000 ως 700.000 άτομα, ενώ επί ποδός πολέμου θα βρίσκονται περίπου 70.000 αστυνομικοί.
Σύγχυση υπάρχει για μία ακόμα φορά ως προς τη διαδρομή της πορείας στο Παρίσι, με τους διαδηλωτές να έχουν ανακοινώσει ότι επιθυμούν να διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης και τις αρμόδιες αρχές να μην έχουν προς το παρόν ανακοινώσει αν αντιμετωπίζουν θετικά αυτό το ενδεχόμενο.
🚨🇫🇷⚠️ ALERTE INFO | Entre 500 000 et 700 000 manifestants sont attendus hors région parisienne ce jeudi 5 novembre, dans le cadre de la mobilisation nationale. La journée est classée « à risque » en raison des tensions redoutées. https://t.co/aLoen1qaxP— Novia News (@NoviaNewsGroup) November 4, 2026
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις αναμένεται να γίνουν αισθητές σε τομείς όπως η παιδεία και οι μεταφορές ενώ παρόντες έχουν ανακοινώσει ότι θα είναι στις διαδηλώσεις οι μαθητές, οι φοιτητές και το κίνημα των λεγόμενων κίτρινων γιλέκων.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το πρωί στο προεδρικό Μέγαρο το Συμβούλιο άμυνας και εθνικής ασφάλειας όπου παρόντες ήταν εκπρόσωποι, τόσο των ενόπλων δυνάμεων όσο και της αστυνομίας.
Συνδικαλιστικές οργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και εκπρόσωποι του Δικηγορικού συλλόγου και της Ένωσης δικαστών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν σήμερα, κατήγγειλαν για αυταρχισμό τις κρατικές αρχές, καταλογίζοντάς τους ότι επιχειρούν μέσω ενός διοικητικού οπλοστασίου να εμποδίσουν την πραγματοποίηση των διαδηλώσεων.
Η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέον δήλωσε ωστόσο ότι «είναι εκτός συζήτησης να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε στις 17 Οκτωβρίου, επικαλούμενη τον εμπορικό κόσμο ο οποίος όπως χαρακτηριστικά είπε «διέρχεται μία πολύ δύσκολη περίοδο.
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