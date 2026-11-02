Διασώθηκε 86χρονος μαζί με τον σκύλο του στον Ειρηνικό Ωκεανό - Είχε να δώσει σημεία ζωής πάνω από δύο μήνες

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού ενός 86χρονου και του σκύλου του, οι οποίοι βρέθηκαν πάνω σε ιστιοφόρο στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 740 χιλιόμετρα ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο.Σύμφωνα με την αμερικανική Ακτοφυλακή, ο άνδρας ταξίδευε με το ιστιοφόρο «» από την Αστόρια του Όρεγκον προς το Πάγκο Πάγκο της Αμερικανικής Σαμόα, όταν χάθηκαν τα ίχνη του. Η τελευταία επικοινωνία μαζί του είχε πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου.Το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης της Ακτοφυλακής στην Αλαμέδα έλαβε σήμα κινδύνου από τογεγονός που επέτρεψε στις Αρχές να επικεντρώσουν τις έρευνές τους στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν αεροσκάφος C-27 Spartan της Ακτοφυλακής από το Σακραμέντο, αεροσκάφος HC-130 Hercules και το περιπολικό σκάφος «Robert Ward», ενώ ζητήθηκε παράλληλα η συνδρομή εμπορικών πλοίων που έπλεαν στην περιοχή. Το ίδιο βράδυ, το πλήρωμα του C-27 Spartan κατάφερε να εντοπίσει το «Willow Wind» στη μέση του ωκεανού.Το εμπορικό πλοίο «Grand Orion» ανταποκρίθηκε στο αίτημα βοήθειας και έφθασε κοντά στο ιστιοφόρο τα ξημερώματα της Τετάρτης. Έπειτα από πολύωρες προσπάθειες, εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το πλήρωμα του εμπορικού πλοίου κατάφερε τελικά να διασώσει τον 86χρονο και τον σκύλο του.Το πρωί της Πέμπτης, ελικόπτερο MH-60 Jayhawk της Ακτοφυλακής του Σαν Ντιέγκο προσέγγισε το «Grand Orion» και παρέλαβε με ειδική επιχείρηση τον ηλικιωμένο και το ζώο.Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις της Ακτοφυλακής στο Σαν Ντιέγκο, ενώ ο 86χρονος στο νοσοκομείο Scripps Mercy για προληπτικό ιατρικό έλεγχο και περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του.«Είμαστε ευγνώμονες στους ναυτικούς του εμπορικού πλοίου και στα πληρώματα της Ακτοφυλακής, των οποίων οι συντονισμένες προσπάθειες οδήγησαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης», δήλωσε ο διοικητής Τζέισον Νγκουέν, επικεφαλής του κέντρου επιχειρήσεων της Νοτιοδυτικής Περιφέρειας της αμερικανικής Ακτοφυλακής.