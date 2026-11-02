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Νέα εισαγγελική έρευνα για τη δολοφονία του Πιερ Πάολο Παζολίνι
ΚΟΣΜΟΣ
Πιερ Πάολο Παζολίνι Ιταλία Δολοφονία

Νέα εισαγγελική έρευνα για τη δολοφονία του Πιερ Πάολο Παζολίνι

Ο Ιταλός ποιητής, συγγραφέας και σκηνοθέτης δολοφονήθηκε στην Όστια, πριν από πενήντα ένα χρόνια, την 1η Νοεμβρίου του 1975

Νέα εισαγγελική έρευνα για τη δολοφονία του Πιερ Πάολο Παζολίνι
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Η εισαγγελία της Ρώμης θα πραγματοποιήσει νέα έρευνα, για να εντοπιστούν τυχόν άγνωστοι, μέχρι σήμερα, εντολοδότες της δολοφονίας του Ιταλού ποιητή, συγγραφέα και σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνι ο οποίος δολοφονήθηκε στην Όστια, πριν από πενήντα ένα χρόνια, την 1η Νοεμβρίου του 1975.

Τη σχετική αναφορά, με αίτημα πραγματοποίησης νέων ερευνών, κατέθεσε στην εισαγγελία της ιταλικής πρωτεύουσας ο δικηγόρος Στέφανο Ματσιόνι, ο οποίος στο παρελθόν ανέλαβε την υπεράσπιση ενός ξαδέρφου του ποιητή.

Σε δηλώσεις του, ο Ματσιόνι τόνισε ότι «η δικαστική απόφαση που παρουσίαζε ως μόνο δράστη τον Τζουζέπε Πελόζι, έχει διαψευστεί εδώ και δεκαοκτώ χρόνια από σειρά αποδείξεων οι οποίες προέκυψαν απ' τις περαιτέρω έρευνες και εγκληματολογικά ευρήματα».

«Η νέα μας αναφορά, βασίζεται σε καινούρια στοιχεία που συλλέξαμε. Ελπίζουμε η εισαγγελία της Ρώμης να καταφέρει, επιτέλους, να δώσει τις απαντήσεις που αναζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλούμε, παράλληλα, να πουν ό,τι γνωρίζουν όλους εκείνους που, μέχρι σήμερα, προτίμησαν την σιωπή» ολοκλήρωσε ο Ιταλός δικηγόρος. Όπως υπογραμμίζουν πολλοί αναλυτές, ο Στέφανο Ματσιόνι φέρεται βέβαιος ότι η δολοφονία του Ιταλού ποιητή και σκηνοθέτη, οφείλεται σε πολιτικά κίνητρα και ότι οι εντολοδότες της ανήκαν στον χώρο των ακροδεξιών και νεοφασιστικών οργανώσεων.
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