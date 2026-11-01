Συγχαρητήρια Φον ντερ Λάιεν στην Ιλιάνα Γιότοβα για τη νίκη της στις προεδρικές εκλογές της Βουλγαρίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Βουλγαρία Ιλιάνα Γιότοβα

Συγχαρητήρια Φον ντερ Λάιεν στην Ιλιάνα Γιότοβα για τη νίκη της στις προεδρικές εκλογές της Βουλγαρίας

«Από την ασφάλεια και την άμυνα μέχρι την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή μας ανεξαρτησία, προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας», έγραψε η φον ντερ Λάιεν

Συγχαρητήρια Φον ντερ Λάιεν στην Ιλιάνα Γιότοβα για τη νίκη της στις προεδρικές εκλογές της Βουλγαρίας
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνεχάρη την Κυριακή την Ιλιάνα Γιότοβα για τη νίκη της στις προεδρικές εκλογές της Βουλγαρίας.

«Από την ασφάλεια και την άμυνα μέχρι την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή μας ανεξαρτησία, προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας», έγραψε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X.

«Για μια ισχυρή Βουλγαρία σε μια ισχυρή Ευρώπη», τόνισε επίσης η πρόεδρος της Κομισιόν.


Σύμφωνα με τα exit polls, η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία υποστηρίζει τον διάλογο με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κέρδισε σήμερα στις προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου. H Γιότοβα αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου το 52% των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Το αποτέλεσμα συνιστά σημαντική πολιτική ενίσχυση για τον Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της χώρας προτού αποχωρήσει από το αξίωμα για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

Η Γιότοβα υπηρέτησε επί εννέα χρόνια ως αντιπρόεδρός του, πριν εκείνος εγκαταλείψει την προεδρία και οδηγήσει το κόμμα του, Προοδευτική Βουλγαρία, σε σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου.

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