Τουλάχιστον 6 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε Χάλογουιν πάρτι κοντά στο Πανεπιστήμιο Ντελαγουέαρ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πάρτι Πανεπιστήμιο Πυροβολισμοί ΗΠΑ Χάλογουιν Τραυματίες

Τουλάχιστον 6 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε Χάλογουιν πάρτι κοντά στο Πανεπιστήμιο Ντελαγουέαρ, δείτε βίντεο

Δεκάδες μεταμφιεσμένοι φοιτητές τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους για να σωθούν - «Η κατάσταση έγινε χαοτική πολύ γρήγορα», είπε μάρτυρας

Τουλάχιστον 6 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε Χάλογουιν πάρτι κοντά στο Πανεπιστήμιο Ντελαγουέαρ, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πάρτι του Χάλογουιν το βράδυ του Σαββάτου (31/10) κοντά στο Πανεπιστήμιο του Ντελαγουέρ, στις ΗΠΑ.

Σοκαριστικά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, τα οποία καταγράφουν τη στιγμή που δεκάδες μεταμφιεσμένοι φοιτητές τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους για να σωθούν, ενώ ταυτόχρονα ακούγονται τα πυρά.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η New York Post, οι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν συλλήψεις ή ύποπτους.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, όταν η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα συμβάν σε ένα πολυσύχναστο τμήμα του κέντρου της πόλης Νιούαρκ, στο Ντελαγουέρ.

«Η κατάσταση έγινε χαοτική πολύ γρήγορα»

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η Main Street ήταν γεμάτη κόσμο με στολές που γιόρταζε το Χάλοουιν, όταν ακούστηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα το πλήθος να τρομοκρατηθεί και να διασκορπιστεί.

Μιλώντας στο NBC Philadelphia ένας μάρτυρας τόνισε ότι: «Ο κόσμος έτρεχε, ούρλιαζε. Υπήρχαν ελικόπτερα στον ουρανό που έριχναν φώτα πάνω στους ανθρώπους», ενώ πρόσθεσε πως «ο κόσμος έτρεχε με ταχύτητα στο δρόμο. Η κατάσταση έγινε χαοτική πολύ γρήγορα».

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Ένας άλλος μάρτυρας περιέγραψε ότι άκουσε έναν ήχο σαν κρότο πριν οι άνθρωποι αρχίσουν να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο. «Ήμουν ακριβώς εκεί στη γωνία και το μόνο που ακούγαμε ήταν σαν απότομοι κρότοι. Αρχικά σκεφτήκαμε ότι ήταν τα αυτοκίνητα, αλλά μετά όλοι άρχισαν να τρέχουν», είπε.

Ένας τρίτος μάρτυρας περιέγραψε ότι έτρεξε προς το μέρος ενός τραυματία, έβγαλε το πουκάμισό του και το πίεσε πάνω στο τραύμα από τον πυροβολισμό. «Μου έσφιξε το χέρι, σαν να ήταν η τελευταία του ελπίδα», σημείωσε.

Το πανεπιστήμιο εξέδωσε έκτακτη ειδοποίηση λίγο πριν τις 11:30 μ.μ., ενημερώνοντας τους φοιτητές και άλλα άτομα για το περιστατικό και προειδοποιώντας τους να αποφύγουν την περιοχή.

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