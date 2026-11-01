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Τουλάχιστον 6 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε Χάλογουιν πάρτι κοντά στο Πανεπιστήμιο Ντελαγουέαρ, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 6 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε Χάλογουιν πάρτι κοντά στο Πανεπιστήμιο Ντελαγουέαρ, δείτε βίντεο
Δεκάδες μεταμφιεσμένοι φοιτητές τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους για να σωθούν - «Η κατάσταση έγινε χαοτική πολύ γρήγορα», είπε μάρτυρας
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πάρτι του Χάλογουιν το βράδυ του Σαββάτου (31/10) κοντά στο Πανεπιστήμιο του Ντελαγουέρ, στις ΗΠΑ.
Σοκαριστικά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, τα οποία καταγράφουν τη στιγμή που δεκάδες μεταμφιεσμένοι φοιτητές τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους για να σωθούν, ενώ ταυτόχρονα ακούγονται τα πυρά.
Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, όταν η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα συμβάν σε ένα πολυσύχναστο τμήμα του κέντρου της πόλης Νιούαρκ, στο Ντελαγουέρ.
Μιλώντας στο NBC Philadelphia ένας μάρτυρας τόνισε ότι: «Ο κόσμος έτρεχε, ούρλιαζε. Υπήρχαν ελικόπτερα στον ουρανό που έριχναν φώτα πάνω στους ανθρώπους», ενώ πρόσθεσε πως «ο κόσμος έτρεχε με ταχύτητα στο δρόμο. Η κατάσταση έγινε χαοτική πολύ γρήγορα».
Ένας άλλος μάρτυρας περιέγραψε ότι άκουσε έναν ήχο σαν κρότο πριν οι άνθρωποι αρχίσουν να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο. «Ήμουν ακριβώς εκεί στη γωνία και το μόνο που ακούγαμε ήταν σαν απότομοι κρότοι. Αρχικά σκεφτήκαμε ότι ήταν τα αυτοκίνητα, αλλά μετά όλοι άρχισαν να τρέχουν», είπε.
Το πανεπιστήμιο εξέδωσε έκτακτη ειδοποίηση λίγο πριν τις 11:30 μ.μ., ενημερώνοντας τους φοιτητές και άλλα άτομα για το περιστατικό και προειδοποιώντας τους να αποφύγουν την περιοχή.
Σοκαριστικά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, τα οποία καταγράφουν τη στιγμή που δεκάδες μεταμφιεσμένοι φοιτητές τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους για να σωθούν, ενώ ταυτόχρονα ακούγονται τα πυρά.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η New York Post, οι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν συλλήψεις ή ύποπτους.
WATCH: People fleeing near University of Delaware campus in Newark amid reports of shooting with injuries. https://t.co/T70obb5AR6— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 1, 2026
Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, όταν η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα συμβάν σε ένα πολυσύχναστο τμήμα του κέντρου της πόλης Νιούαρκ, στο Ντελαγουέρ.
Mass shooting at Halloween party near U. Delaware leaves 6 wounded, sends costumed partiers fleeing https://t.co/x3VgLbne5r https://t.co/sDwFYkXRW6— New York Post (@nypost) November 1, 2026
«Η κατάσταση έγινε χαοτική πολύ γρήγορα»Μάρτυρες ανέφεραν ότι η Main Street ήταν γεμάτη κόσμο με στολές που γιόρταζε το Χάλοουιν, όταν ακούστηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα το πλήθος να τρομοκρατηθεί και να διασκορπιστεί.
Μιλώντας στο NBC Philadelphia ένας μάρτυρας τόνισε ότι: «Ο κόσμος έτρεχε, ούρλιαζε. Υπήρχαν ελικόπτερα στον ουρανό που έριχναν φώτα πάνω στους ανθρώπους», ενώ πρόσθεσε πως «ο κόσμος έτρεχε με ταχύτητα στο δρόμο. Η κατάσταση έγινε χαοτική πολύ γρήγορα».
Ένας άλλος μάρτυρας περιέγραψε ότι άκουσε έναν ήχο σαν κρότο πριν οι άνθρωποι αρχίσουν να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο. «Ήμουν ακριβώς εκεί στη γωνία και το μόνο που ακούγαμε ήταν σαν απότομοι κρότοι. Αρχικά σκεφτήκαμε ότι ήταν τα αυτοκίνητα, αλλά μετά όλοι άρχισαν να τρέχουν», είπε.
Ένας τρίτος μάρτυρας περιέγραψε ότι έτρεξε προς το μέρος ενός τραυματία, έβγαλε το πουκάμισό του και το πίεσε πάνω στο τραύμα από τον πυροβολισμό. «Μου έσφιξε το χέρι, σαν να ήταν η τελευταία του ελπίδα», σημείωσε.
Halloween Shooting: Six people shot on Newark, DE's Main Street at 11:13 PM Halloween night, steps from the University of Delaware. Packed bar strip, costumed crowd, no arrest yet. Raw video shows the stampede. DE has strict gun laws, ranking #10 nationally for gun law strength https://t.co/FMUeiRTNdZ— 🩺 Dr. Napervillain Bunny🐰 (@Type07Safety) November 1, 2026
Το πανεπιστήμιο εξέδωσε έκτακτη ειδοποίηση λίγο πριν τις 11:30 μ.μ., ενημερώνοντας τους φοιτητές και άλλα άτομα για το περιστατικό και προειδοποιώντας τους να αποφύγουν την περιοχή.
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