Ο Πούτιν θα απαντούσε αν του τηλεφωνούσε ο Ζελένσκι, λέει ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Ουσακόφ
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Ο Πούτιν θα απαντούσε αν του τηλεφωνούσε ο Ζελένσκι, λέει ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Ουσακόφ

Ο αρχικός γύρος των συνομιλιών για την Ουκρανία θα πρέπει να είναι σε τριμερές σχήμα, μόνο με Ρωσία, ΗΠΑ και Ουκρανία, υποστηρίζει ο αξιωματούχος

Ο Πούτιν θα απαντούσε αν του τηλεφωνούσε ο Ζελένσκι, λέει ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Ουσακόφ
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαντούσε, αν του τηλεφωνούσε ο ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επειδή ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Πιστεύω πως θα απαντούσε, φυσικά. Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες», δήλωσε ο Ουσακόφ, σύμφωνα με το Interfax.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο αρχικός γύρος ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα, με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και το Κίεβο.

Ερωτηθείς αν η Ρωσία πιστεύει ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, ο Ουσακόφ δήλωσε: «Έχουμε επαφές εργασίας με τους Αμερικανούς. Ως εκ τούτου είναι λογικό, φυσικά, ότι τουλάχιστον ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα».
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