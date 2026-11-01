Ο Σι Τζινπίνγκ «σφίγγει τα λουριά» στο Κομμουνιστικό Κόμμα: Στο μικροσκόπιο περιουσίες και οικογένειες αξιωματούχων
ΚΟΣΜΟΣ
Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνα

Ο Σι Τζινπίνγκ «σφίγγει τα λουριά» στο Κομμουνιστικό Κόμμα: Στο μικροσκόπιο περιουσίες και οικογένειες αξιωματούχων

Το κυβερνών κόμμα υιοθέτησε μέτρα που στοχεύουν στη σύσφιξη της εσωτερικής πειθαρχίας, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της εκπαίδευσης σχετικά με την... πίστη

Ο Σι Τζινπίνγκ «σφίγγει τα λουριά» στο Κομμουνιστικό Κόμμα: Στο μικροσκόπιο περιουσίες και οικογένειες αξιωματούχων
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Το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας υιοθέτησε μέτρα που στοχεύουν στη σύσφιξη της εσωτερικής πειθαρχίας, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της εκπαίδευσης σχετικά με την πίστη στο κυβερνών κόμμα και με τη στενότερη εποπτεία των αξιωματούχων, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua (Νέα Κίνα).

Η απόφαση προβλέπει τη διεύρυνση της μελέτης της ιστορίας του κόμματος και του έθνους, αυξημένη παρακολούθηση των στελεχών σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και τον αυστηρότερο έλεγχο των προσωπικών δηλώσεων των αξιωματούχων.

Οι αρχές θα ελέγχουν περιπτώσεις στις οποίες τα οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία και οι οικογενειακές δαπάνες φαίνεται να υπερβαίνουν το κανονικό εισόδημα, ενώ θα ενισχύσουν επίσης την προβλεπόμενη εποπτεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν οι σύζυγοι ανώτερων αξιωματούχων, τα παιδιά τους και σύζυγοι των παιδιών τους, μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο.
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