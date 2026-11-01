Σοκ στη Νέα Υόρκη: 28χρονη δέχθηκε μαχαιριά στον λαιμό ενώ έκανε τζόκινγκ, ο πατέρας της τη βρήκε αιμόφυρτη

Εγκεφαλικά νεκρή η Κέιτι Σουάρες μετά την επίθεση σε παραλιακό πεζόδρομο του Μπρούκλιν - Προετοιμαζόταν για τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης - «Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος», λένε οι γείτονές της





Το θύμα είναι η Κέιτι Σουάρες, τραπεζική υπάλληλος, την οποία οι γείτονές της περιγράφουν ως έναν ιδιαίτερα ευγενικό και καλοσυνάτο άνθρωπο, που αγαπούσε την οικογένειά της.







Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η 28χρονη είχε βγει για τρέξιμο, καθώς προετοιμαζόταν για τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο δράστη, ο οποίος τη μαχαίρωσε στον λαιμό.



Ο πατέρας της βγήκε να την αναζητήσει και τη βρήκε τραυματισμένη Μία από τις πιο συγκλονιστικές πτυχές της υπόθεσης είναι ότι ο πατέρας της νεαρής γυναίκας ήταν εκείνος που την εντόπισε στο σημείο της επίθεσης.







Η 28χρονη διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο NYU Langone του Μπρούκλιν, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.



Το Σάββατο (31/10), σύμφωνα με τη New York Post, διαπιστώθηκε ότι η νεαρή γυναίκα ήταν εγκεφαλικά νεκρή.



Κλείσιμο «Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ ευγενική και χαμηλών τόνων» Η είδηση της επίθεσης προκάλεσε θλίψη στη γειτονιά όπου ζούσε η Κέιτι Σουάρες μαζί με τον σύντροφό της.



Γείτονες που μίλησαν στη New York Post περιέγραψαν μια γυναίκα χαμηλών τόνων, ευγενική και ιδιαίτερα αγαπητή, η οποία εργαζόταν ως ταμίας σε υποκατάστημα τοπικής τράπεζας.



«Ήταν πολύ επαγγελματίας, πολύ ευγενική και άνθρωπος με εξαιρετικό χαρακτήρα», δήλωσε ένας από τους γείτονές της.



Ο ίδιος εξήγησε ότι η συμπεριφορά της 28χρονης του είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια.



«Κανείς δεν αξίζει να χάσει τη ζωή του, είτε είναι καλός είτε κακός άνθρωπος. Αλλά εκείνη ήταν πραγματικά ξεχωριστή, από όσα είχα διαπιστώσει στις συναναστροφές μου μαζί της», είπε χαρακτηριστικά.



Μιλώντας για την Κέιτι και τον σύντροφό της, πρόσθεσε ότι επρόκειτο για ανθρώπους που αντιμετώπιζαν τους γύρω τους με σεβασμό.



«Είναι πολύ λυπηρό, γιατί ήταν καλοί γείτονες. Τους βλέπαμε συνεχώς να περνούν από εδώ και πάντα συμπεριφέρονταν με σεβασμό στους άλλους», σημείωσε.



Σοκ έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη η άγρια επίθεση εναντίον μιας 28χρονης γυναίκας, η οποία δέχθηκε μαχαιριές στον λαιμό την ώρα που έκανε τζόκινγκ σε δημοφιλή παραλιακό δρόμο του Μπρούκλιν. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη από τον ίδιο της τον πατέρα, ο οποίος είχε βγει να την αναζητήσει, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές διαπιστώθηκε στη συνέχεια ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή.Το θύμα είναι η Κέιτι Σουάρες, τραπεζική υπάλληλος, την οποία οι γείτονές της περιγράφουν ως έναν ιδιαίτερα ευγενικό και καλοσυνάτο άνθρωπο, που αγαπούσε την οικογένειά της.Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (30/10), λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα, σε διαδρομή που χρησιμοποιείται καθημερινά από δρομείς και ποδηλάτες.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η 28χρονη είχε βγει για τρέξιμο, καθώς προετοιμαζόταν για τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο δράστη, ο οποίος τη μαχαίρωσε στον λαιμό.Μία από τις πιο συγκλονιστικές πτυχές της υπόθεσης είναι ότι ο πατέρας της νεαρής γυναίκας ήταν εκείνος που την εντόπισε στο σημείο της επίθεσης.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές όταν η Κέιτι δεν επέστρεψε, ο πατέρας της βγήκε να την αναζητήσει και τελικά τη βρήκε πεσμένη στη διαδρομή όπου συνήθιζε να τρέχει.Η 28χρονη διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο NYU Langone του Μπρούκλιν, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.Το Σάββατο (31/10), σύμφωνα με τη New York Post, διαπιστώθηκε ότι η νεαρή γυναίκα ήταν εγκεφαλικά νεκρή.Η είδηση της επίθεσης προκάλεσε θλίψη στη γειτονιά όπου ζούσε η Κέιτι Σουάρες μαζί με τον σύντροφό της.Γείτονες που μίλησαν στη New York Post περιέγραψαν μια γυναίκα χαμηλών τόνων, ευγενική και ιδιαίτερα αγαπητή, η οποία εργαζόταν ως ταμίας σε υποκατάστημα τοπικής τράπεζας.«Ήταν πολύ επαγγελματίας, πολύ ευγενική και άνθρωπος με εξαιρετικό χαρακτήρα», δήλωσε ένας από τους γείτονές της.Ο ίδιος εξήγησε ότι η συμπεριφορά της 28χρονης του είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια.«Κανείς δεν αξίζει να χάσει τη ζωή του, είτε είναι καλός είτε κακός άνθρωπος. Αλλά εκείνη ήταν πραγματικά ξεχωριστή, από όσα είχα διαπιστώσει στις συναναστροφές μου μαζί της», είπε χαρακτηριστικά.Μιλώντας για την Κέιτι και τον σύντροφό της, πρόσθεσε ότι επρόκειτο για ανθρώπους που αντιμετώπιζαν τους γύρω τους με σεβασμό.«Είναι πολύ λυπηρό, γιατί ήταν καλοί γείτονες. Τους βλέπαμε συνεχώς να περνούν από εδώ και πάντα συμπεριφέρονταν με σεβασμό στους άλλους», σημείωσε.

Ένας άλλος κάτοικος της περιοχής χαρακτήρισε την 28χρονη μια γυναίκα πολύ δεμένη με την οικογένειά της.



«Ήταν εξαιρετική στη δουλειά της και είχε πολύ καλό χαρακτήρα. Έδειχνε να είναι ένας άνθρωπος που έδινε μεγάλη σημασία στην οικογένειά του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ήταν ιδιαίτερα ήσυχη και γλυκομίλητη.



Τη θλίψη της εξέφρασε και η κάτοικος της περιοχής Άννα Ντις. «Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Είναι τρομερό. Λυπάμαι για όλους», είπε, προσθέτοντας ότι η βία έχει πλέον φτάσει πολύ κοντά στην καθημερινότητα των κατοίκων.



«Αυτό συνέβη τόσο κοντά μας. Είναι υπερβολικά πολλά όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Ζούμε σε έναν τρελό κόσμο», σχολίασε.



Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη Οι αστυνομικές αρχές της Νέας Υόρκης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.



Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδεχομένως τυχαία επίθεση, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί το κίνητρο. Οι ερευνητές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.



Στις έρευνες συμμετείχαν εξειδικευμένες αστυνομικές μονάδες, με τη συνδρομή drones, σκύλων και άλλων μέσων, ενώ τμήμα της διαδρομής αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος για πιθανά πειστήρια.



Η επίθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και ιδιαίτερα σε όσους χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη διαδρομή για άθληση.



Πρόκειται για έναν παραλιακό χώρο ιδιαίτερα δημοφιλή στους δρομείς και τους ποδηλάτες, ωστόσο κάτοικοι επισημαίνουν ότι κατά τις βραδινές ώρες ο φωτισμός είναι περιορισμένος σε ορισμένα σημεία, δημιουργώντας προβληματισμό για την ασφάλεια.



Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη ή για τις συνθήκες που οδήγησαν στη βίαιη επίθεση εναντίον της 28χρονης.