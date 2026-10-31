Δύσκολα θα επιτευχθεί συναίνεση στη G20 για την επισιτιστική ασφάλεια, δηλώνει ο Ρούμπιο

«Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά την πεποίθησή μας ότι πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα αλλά δεν μπορώ να πω ότι συμφωνούμε ως προς τον τρόπο επίλυσής του» είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ατλάντα