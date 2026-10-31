Η ελληνική μάχη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ: 50 υποψηφιότητες ομογενών σε 20 πολιτείες, ο Κρις Πάππας διεκδικεί έδρα στη Γερουσία

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί ελληνικής καταγωγής διεκδικούν έδρες στο Κογκρέσο και πολιτειακά αξιώματα - Οι αναμετρήσεις Μπιλιράκη, Μαλλιωτάκη, Τάιτους και Γιαννούλια





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Το στοίχημα του Κρις Πάππα για τη Γερουσία Ο Κρις Πάππας βρίσκεται μπροστά στη σημαντικότερη εκλογική αναμέτρηση της πολιτικής του διαδρομής, έχοντας την προοπτική να γίνει ο πρώτος Ελληνοαμερικανός που θα εκλεγεί στην Ομοσπονδιακή Γερουσία μετά την Ολυμπία Σνόου (Olympia Snowe), η οποία εκπροσώπησε την πολιτεία του Μέιν μέχρι τον Ιανουάριο του 2013.



Ο Πάππας, που εκπροσωπεί την 1η Περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2019, συγκαταλέγεται στους πλέον δραστήριους ομογενείς νομοθέτες για την προώθηση των ελληνικών εθνικών θεμάτων. Ως συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνικών Υποθέσεων (Congressional Hellenic Caucus), έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ, την υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την άσκηση πίεσης προς την Τουρκία. Μεταξύ άλλων, πρωτοστάτησε στην προσπάθεια αποτροπής της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, λόγω της κατοχής των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400.







Την ίδια στιγμή, στη Φλόριντα, ο Ρεπουμπλικανός



Στην ίδια πολιτεία, ο Ρεπουμπλικανός Μάικ Χαριδόπουλος (Mike Haridopolos) διεκδικεί δεύτερη θητεία στην 8η Περιφέρεια απέναντι στη Δημοκρατική Τζένιφερ Τζένκινς (Jennifer Jenkins), ενώ ο επίσης Ρεπουμπλικανός Τζίμι Πατρώνης (Jimmy Patronis) επιδιώκει να διατηρήσει την έδρα της 1ης Περιφέρειας, έχοντας αντίπαλο τη Δημοκρατική Γκέι Βάλιμοντ (Gay Valimont), με αυξημένες πιθανότητες επανεκλογής.



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Στη Νεβάδα, η Δημοκρατική Ντίνα Τάιτους (Dina Titus), με πολυετή παρουσία στο Κογκρέσο και ενεργό ρόλο στην προώθηση των ελληνικών και κυπριακών θεμάτων, διεκδικεί την επανεκλογή της στην 1η Περιφέρεια απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Κάρι Μπακ (Carrie Buck), ενώ στο Νιου Χάμσαϊρ, η ομογενής Δημοκρατική Μάγκι Γκούντλαντερ (Maggie Goodlander), με οικογενειακές ρίζες από την Αβδέλλα της Πίνδου, διεκδικεί δεύτερη θητεία στη 2η Περιφέρεια. Αντίπαλός της είναι η Ρεπουμπλικανή Λίλι Τανγκ Γουίλιαμς (Lily Tang Williams), την οποία είχε νικήσει και το 2024.



Τόσο στην περίπτωση της Τάιτους, όσο και σε εκείνη της Γκούντλαντερ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προχώρησε στην ύστατη προσπάθεια να ενισχύσει τις υποψήφιές του, παρόλα αυτά όμως ο μη ευνοϊκός εκλογικός κύκλος και η αναμενόμενη ήττα στην Ομοσπονδιακή Βουλή, δεν αφήνουν μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας.



Ο Αλέξης Γιαννούλιας και τα πολιτειακά αξιώματα

Δυναμική παρουσία στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ , στις 3 Νοεμβρίου, καταγράφει η ελληνική ομογένεια, με τουλάχιστον 50 υποψηφιότητες σε 20 πολιτείες για αξιώματα σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο. Οι ομογενείς υποψήφιοι προέρχονται τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.Σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα , από τη Νέα Υόρκη και το Κεντάκι έως τη Μασαχουσέτη και το Όρεγκον, πολιτικοί ελληνικής καταγωγής με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και προτεραιότητες διεκδικούν την ψήφο των Αμερικανών πολιτών, προσβλέποντας και στη στήριξη των ομογενειακών κοινοτήτων στις εκλογικές τους περιφέρειες.Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η εκλογική αναμέτρηση στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου ο Δημοκρατικός ομογενής βουλευτής Κρις Πάππας (Chris Pappas) διεκδικεί μια έδρα στην Ομοσπονδιακή Γερουσία, έχοντας απέναντί του τον Ρεπουμπλικανό πρώην γερουσιαστή Τζον Σουνούνου (John Sununu). Την ίδια ώρα, έξι ακόμη Ελληνοαμερικανοί βουλευτές επιδιώκουν την επανεκλογή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι υποψηφιότητες για πολιτειακά αξιώματα, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τον Αλέξη Γιαννούλια στο Ιλινόις και την Ελένη Κουναλάκη στην Καλιφόρνια.βρίσκεται μπροστά στη σημαντικότερη εκλογική αναμέτρηση της πολιτικής του διαδρομής, έχοντας την προοπτική να γίνει ο πρώτος Ελληνοαμερικανός που θα εκλεγεί στην Ομοσπονδιακή Γερουσία μετά την Ολυμπία Σνόου (Olympia Snowe), η οποία εκπροσώπησε την πολιτεία του Μέιν μέχρι τον Ιανουάριο του 2013.Ο Πάππας, που εκπροσωπεί την 1η Περιφέρεια τουστη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2019, συγκαταλέγεται στους πλέον δραστήριους ομογενείς νομοθέτες για την προώθηση των ελληνικών εθνικών θεμάτων. Ως συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνικών Υποθέσεων (Congressional Hellenic Caucus), έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ, την υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την άσκηση πίεσης προς την Τουρκία. Μεταξύ άλλων, πρωτοστάτησε στην προσπάθεια αποτροπής της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, λόγω της κατοχής των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400.Απέναντί του βρίσκεται ο πρώην γερουσιαστής Τζον Σουνούνου, ο οποίος επιδιώκει την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον. Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Πάππα να διατηρεί προβάδισμα, με την τελευταία έρευνα του Saint Anselm College να καταγράφει ποσοστά 50% έναντι 43%, ενώ ο μέσος όρος του RealClearPolling διαμορφώνεται στο 49,5% έναντι 43%.Την ίδια στιγμή, στη Φλόριντα, ο Ρεπουμπλικανός Κωνσταντίνος Μπιλιράκης (Gus Bilirakis), από τους παλαιότερους και πιο συνεπείς υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων στο Κογκρέσο, διεκδικεί την επανεκλογή του στη 12η Περιφέρεια απέναντι στη Δημοκρατική Κίμπερλι Όβερμαν (Kimberly Overman). Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, η φετινή μάχη του Κωνσταντίνου Μπιλιράκη θα έχει επιπρόσθετο ενδιαφέρον, καθότι η επαναχάραξη των εκλογικών περιφερειών έχει περιορίσει το παραδοσιακά μεγάλο προβάδισμά του, το οποίο κυμαίνεται στις 8 με 10 ποσοστιαίες μονάδες, αισθητά λιγότερο από τη διαφορά των περίπου 42 μονάδων με την οποία επανεξελέγη το 2024.Στην ίδια πολιτεία, ο Ρεπουμπλικανός(Mike Haridopolos) διεκδικεί δεύτερη θητεία στην 8η Περιφέρεια απέναντι στη Δημοκρατική Τζένιφερ Τζένκινς (Jennifer Jenkins), ενώ ο επίσης Ρεπουμπλικανός Τζίμι Πατρώνης (Jimmy Patronis) επιδιώκει να διατηρήσει την έδρα της 1ης Περιφέρειας, έχοντας αντίπαλο τη Δημοκρατική Γκέι Βάλιμοντ (Gay Valimont), με αυξημένες πιθανότητες επανεκλογής.Στη Νέα Υόρκη, η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη (Nicole Malliotakis) διεκδικεί τέταρτη θητεία στην 11η Περιφέρεια, που περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν. Αντίπαλός της είναι ο Δημοκρατικός Μάικ Ντεσίλις (Mike DeCillis), πρώην αστυνομικός και εκπαιδευτικός. Όπως έχουν αναφέρει παλαιότερα ρεπορτάζ του «Εθνικού Κήρυκα» («Ε.Κ.»), οι Δημοκρατικοί είχαν «κυκλώσει» την έδρα της κ. Μαλλιωτάκη, προωθώντας μια επαναχάραξη στην 11η Περιφέρεια η οποία θα περιόριζε αισθητά την εκλογική δύναμή της. Παρόλα αυτά, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ακύρωσε τον σχεδιασμό με επιτυχημένη δικαστική προσφυγή, με αποτέλεσμα η ομογενής Ομοσπονδιακή Βουλευτής να βρίσκεται σε απόλυτα πλεονεκτική θέση για την επανεκλογή.Στη Νεβάδα, η Δημοκρατική(Dina Titus), με πολυετή παρουσία στο Κογκρέσο και ενεργό ρόλο στην προώθηση των ελληνικών και κυπριακών θεμάτων, διεκδικεί την επανεκλογή της στην 1η Περιφέρεια απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Κάρι Μπακ (Carrie Buck), ενώ στο Νιου Χάμσαϊρ, η ομογενής Δημοκρατική Μάγκι Γκούντλαντερ (Maggie Goodlander), με οικογενειακές ρίζες από την Αβδέλλα της Πίνδου, διεκδικεί δεύτερη θητεία στη 2η Περιφέρεια. Αντίπαλός της είναι η Ρεπουμπλικανή Λίλι Τανγκ Γουίλιαμς (Lily Tang Williams), την οποία είχε νικήσει και το 2024.Τόσο στην περίπτωση της Τάιτους, όσο και σε εκείνη της Γκούντλαντερ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προχώρησε στην ύστατη προσπάθεια να ενισχύσει τις υποψήφιές του, παρόλα αυτά όμως ο μη ευνοϊκός εκλογικός κύκλος και η αναμενόμενη ήττα στην Ομοσπονδιακή Βουλή, δεν αφήνουν μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο Δημοκρατικός Αλέξης Γιαννούλιας (Alexi Giannoulias), ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του στη θέση του γενικού γραμματέα της πολιτείας του Ιλινόις, απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Νταϊάν Χάρις (Diane Harris). Παράλληλα, έχει ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος του Σικάγου στις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου 2027, διεκδικώντας ένα από τα σημαντικότερα αυτοδιοικητικά αξιώματα των ΗΠΑ. Ο κ. Γιαννούλιας, που είχε διατελέσει και υπουργός Οικονομικών της πολιτείας, εισέρχεται στη διπλή εκλογική αναμέτρηση διαθέτοντας σημαντικά αποθέματα προεκλογικής χρηματοδότησης.



Στην Καλιφόρνια, η Δημοκρατική αντιπολιτευτή κυβερνήτης Ελένη Κουναλάκη (Eleni Kounalakis) διεκδικεί πλέον τη θέση της πολιτειακής υπουργού Οικονομικών απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Τζένιφερ Χοκς (Jennifer Hawks).



Στο Κονέκτικατ, η Δημοκρατική Σούζαν Μπαϊσέβιτς (Susan Bysiewicz) διεκδικεί νέα θητεία ως αντικυβερνήτης, ενώ στη Νεβάδα ο Ρεπουμπλικανός Σταύρος Άντονι (Stavros Anthony) αντιμετωπίζει τη Δημοκρατική Σάντρα Χαουρέγκι (Sandra Jauregui) για την ίδια θέση. Στη Μασαχουσέτη, η Δημοκρατική Νταϊάνα ΝτιΖόλιο (Diana DiZoglio) διεκδικεί την επανεκλογή της ως πολιτειακή ελέγκτρια.