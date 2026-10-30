«Κυνήγι θησαυρού» με έπαθλο 15 τόνους κοκαΐνης: Τυχοδιώκτες σαρώνουν γαλλικές παραλίες για να βρουν παράνομο φορτίο που πετάχτηκε στη θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Κοκαΐνη Εμπόριο ναρκωτικών

«Κυνήγι θησαυρού» με έπαθλο 15 τόνους κοκαΐνης: Τυχοδιώκτες σαρώνουν γαλλικές παραλίες για να βρουν παράνομο φορτίο που πετάχτηκε στη θάλασσα

Το παράνομο φορτίο φέρεται να κατέληξε στα νερά ανοιχτά των γραφικών ακτών της Ακιταίν, προκαλώντας κινητοποίηση ατόμων που ελπίζουν να εντοπίσουν και να αποκτήσουν μέρος των ναρκωτικών

«Κυνήγι θησαυρού» με έπαθλο 15 τόνους κοκαΐνης: Τυχοδιώκτες σαρώνουν γαλλικές παραλίες για να βρουν παράνομο φορτίο που πετάχτηκε στη θάλασσα
Ασυνήθιστες εικόνες καταγράφονται στις παραλίες της νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχουν επιδοθεί σε ένα ιδιότυπο «κυνήγι θησαυρού», μετά τις πληροφορίες ότι περίπου 15 τόνοι κοκαΐνης χάθηκαν στη θάλασσα, αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, το παράνομο φορτίο φέρεται να κατέληξε στα νερά ανοιχτά των γραφικών ακτών της Ακιταίν, προκαλώντας κινητοποίηση ατόμων που ελπίζουν να εντοπίσουν και να αποκτήσουν μέρος των ναρκωτικών.

Από την Τρίτη, ομάδες ανθρώπων εμφανίζονται στις παραλίες με τετράτροχες μοτοσικλέτες, μηχανές και φακούς, αναζητώντας ίχνη του φορτίου. Οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούν μια παράκτια ζώνη περίπου 80 χιλιομέτρων, στις περιοχές της Ζιρόντ και των Ατλαντικών Πυρηναίων, επιχειρώντας παράλληλα να εντοπίσουν το παράνομο φορτίο.


Ολονύχτιες αναζητήσεις για το φορτίο κοκαΐνης

Το ενδιαφέρον για την υπόθεση είναι τόσο μεγάλο, ώστε ορισμένοι έχουν ταξιδέψει για ώρες προκειμένου να συμμετάσχουν στις αναζητήσεις.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μία ομάδα πραγματοποίησε ταξίδι διάρκειας τριών ωρών και παρέμεινε στην περιοχή όλη τη νύχτα, ελπίζοντας να εντοπίσει την κοκαΐνη.

Το ακριβές σημείο όπου φέρεται να χάθηκε το φορτίο παραμένει άγνωστο. Τοπικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια αποτυχημένη συναλλαγή ναρκωτικών στον Βισκαϊκό Κόλπο (Bay of Biscay), ανάμεσα σε ένα πλοίο και ένα μικρότερο σκάφος, η οποία ενδέχεται να οδήγησε στην απώλεια του φορτίου.

Κλείσιμο

Οι κάτοικοι περιγράφουν τις αναζητήσεις ως ένα πραγματικό «κυνήγι θησαυρού», καθώς η προοπτική ενός μεγάλου χρηματικού κέρδους φαίνεται να παρακινεί αρκετούς, παρά τον κίνδυνο σύλληψης και φυλάκισης.


«Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα χρήματα»

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις μιας γυναίκας, ονόματι Λεϊνά, στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RMC, η οποία ανέφερε ότι αναζητά το φορτίο εδώ και τέσσερις ημέρες.

«Αυτό που με παρακινεί είναι απλώς τα χρήματα. Μπορώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου, να αγοράσω ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο. Σε λίγο θα γίνω 30 ετών και κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσεις μπροστά», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να καταφέρω τίποτα με 100 ευρώ την ημέρα, γι' αυτό αναζητώ τον θησαυρό, όπως όλοι οι υπόλοιποι».

Ένας ακόμη άνδρας, που παρουσιάστηκε με το όνομα Γκιγιόμ, παραδέχθηκε ότι η αναζήτηση είναι επικίνδυνη, ωστόσο υποστήριξε ότι οι οικονομικές δυσκολίες τον οδηγούν να αψηφά τον νόμο.

«Είναι πράγματι επικίνδυνο, αλλά η ζωή είναι δύσκολη. Δεν έχει σημασία αν δεν κάνουμε τα πράγματα νόμιμα. Αυτό που θέλουμε είναι απλώς χρήματα για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα», ανέφερε.


Έντονη αστυνομική παρουσία και κλειστές παραλίες

Οι γαλλικές αρχές έχουν εντείνει την επιτήρηση στις ακτές, καθώς οι αναζητήσεις συνεχίζονται ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ξαβιέ Λαμπρούς, επικεφαλής της δημοτικής αστυνομίας στο Vieux-Boucau, δήλωσε στο France 3 ότι οι αρχές παρατήρησαν «έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ανθρώπων έξω κατά τη διάρκεια της νύχτας για αυτή την εποχή του χρόνου».

Παράλληλα, τηλεοπτικό συνεργείο του TF1 κατέγραψε βίντεο με μασκοφόρους άνδρες να κινούνται στις παραλίες του Μπισκαρός, στην περιοχή Landes. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι άνδρες απομακρύνθηκαν γρήγορα μόλις αντιλήφθηκαν τα drones των δημοσιογράφων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε αρκετά άτομα που επιχείρησαν να εισέλθουν σε στρατιωτικά ελεγχόμενη περιοχή στην περιοχή Landes.

Την ίδια στιγμή, οι παραλίες στο Le Porge, στη Ζιρόντ, έκλεισαν επ' αόριστον την Τρίτη, όταν κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν περίπου 200 φακούς να κινούνται στην παραλία κατά τη διάρκεια της νύχτας.


Άγνωστη παραμένει η τύχη των 15 τόνων κοκαΐνης

Παρά την κινητοποίηση εκατοντάδων ανθρώπων και την αυξημένη παρουσία της αστυνομίας, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το φερόμενο φορτίο ναρκωτικών.

Οι ερευνητές εξετάζουν τις πληροφορίες για την απώλεια των 15 τόνων κοκαΐνης, χωρίς να αποκλείουν ακόμη και το ενδεχόμενο οι σχετικές αναφορές να είναι ψευδείς.

Έτσι, ενώ οι παραλίες της νοτιοδυτικής Γαλλίας έχουν μετατραπεί σε πεδίο μαζικών αναζητήσεων, παραμένει ανοιχτό το βασικό ερώτημα: υπήρξε πράγματι ένα τόσο μεγάλο φορτίο κοκαΐνης που χάθηκε στη θάλασσα ή πρόκειται για μια πληροφορία που πυροδότησε έναν πρωτοφανή συναγερμό στις γαλλικές ακτές;

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