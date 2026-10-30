«Κυνήγι θησαυρού» με έπαθλο 15 τόνους κοκαΐνης: Τυχοδιώκτες σαρώνουν γαλλικές παραλίες για να βρουν παράνομο φορτίο που πετάχτηκε στη θάλασσα

Το παράνομο φορτίο φέρεται να κατέληξε στα νερά ανοιχτά των γραφικών ακτών της Ακιταίν, προκαλώντας κινητοποίηση ατόμων που ελπίζουν να εντοπίσουν και να αποκτήσουν μέρος των ναρκωτικών





Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, το παράνομο φορτίο φέρεται να κατέληξε στα νερά ανοιχτά των γραφικών ακτών της Ακιταίν, προκαλώντας κινητοποίηση ατόμων που ελπίζουν να εντοπίσουν και να αποκτήσουν μέρος των ναρκωτικών.









Ολονύχτιες αναζητήσεις για το φορτίο κοκαΐνης Το ενδιαφέρον για την υπόθεση είναι τόσο μεγάλο, ώστε ορισμένοι έχουν ταξιδέψει για ώρες προκειμένου να συμμετάσχουν στις αναζητήσεις.



Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μία ομάδα πραγματοποίησε ταξίδι διάρκειας τριών ωρών και παρέμεινε στην περιοχή όλη τη νύχτα, ελπίζοντας να εντοπίσει την κοκαΐνη.



Το ακριβές σημείο όπου φέρεται να χάθηκε το φορτίο παραμένει άγνωστο. Τοπικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια αποτυχημένη συναλλαγή ναρκωτικών στον Βισκαϊκό Κόλπο (Bay of Biscay), ανάμεσα σε ένα πλοίο και ένα μικρότερο σκάφος, η οποία ενδέχεται να οδήγησε στην απώλεια του φορτίου.



Κλείσιμο 🇫🇷 Chasse à la cocaïne sur les plages des Landes : des jeunes « qu’on ne voit pas d’habitude » affluent, certains depuis Paris L’annonce d’une possible dérive de 15 tonnes de cocaïne au large de l’Atlantique a déclenché une mobilisation massive de la gendarmerie et attiré des centaines de curieux, parfois venus de très loin, sur les plages des Landes et de Gironde. Depuis le mardi 27 octobre, les forces de l’ordre multiplient les patrouilles terrestres, nautiques et aériennes le long du littoral de la Gironde aux Pyrénées-Atlantiques. Deux hélicoptères survolent notamment les côtes entre Soulac-sur-Mer et Moliets-et-Maa, tandis que des motards et des gendarmes à cheval contrôlent les promeneurs. L’information, d’abord relayée par Actu Bordeaux, fait état d’une cargaison qui aurait été larguée dans le golfe de Gascogne. Aucun ballot n’a toutefois été retrouvé à ce stade. La gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine indique que les renseignements restent « infondés » pour l’instant, sans les qualifier complètement de fausses informations. Cette rumeur a néanmoins provoqué un afflux inhabituel. À Vieux-Boucau, à Moliets-et-Maâ ou à Lacanau, des groupes de jeunes hommes, souvent vêtus de noir, scrutent le sable et les enrochements. Interrogés par des journalistes de TF1, certains affirment ouvertement : « On est venus chercher. » D’autres expliquent avoir parcouru trois heures de route, voire 800 kilomètres depuis la région parisienne, et stationnent parfois depuis la veille. Un habitant local résume la situation d’une phrase : « Il y a quelques jeunes qui sont là qu’on ne voit pas d’habitude. » Les élus locaux s’inquiètent. À Carcans, le maire Patrice Marchand dénonce « des dizaines de motos et de quads qui montent sur les dunes » et évoque un « vrai défouloir ». Un quad a été retrouvé incendié, d’autres engins abandonnés semblent volés. À Biscarrosse, plusieurs individus ont même pénétré sur le site militaire du centre d’essais des Landes, appartenant à la Direction générale de l’armement. Ils ont été contrôlés et verbalisés. Les maires restent en contact avec la préfecture : si la moindre trace de cocaïne est découverte, l’accès aux plages pourrait être interdit par arrêté. Ces épisodes rappellent des précédents. En 2019, plusieurs tonnes de cocaïne s’étaient échouées sur les plages aquitaines, entraînant des fermetures temporaires. En 2023, un phénomène similaire avait eu lieu en Normandie. Pour l’heure, les plages restent ouvertes, mais le dispositif de surveillance se maintient pour prévenir toute récupération illicite et limiter les troubles à l’ordre public. Les autorités continuent de vérifier si une cargaison dérive réellement ou si l’alerte a simplement mobilisé des opportunistes prêts à parcourir des centaines de kilomètres pour un hypothétique jackpot. — Joe (@LTSmash420) October 28, 2026

Οι κάτοικοι περιγράφουν τις αναζητήσεις ως ένα πραγματικό «κυνήγι θησαυρού», καθώς η προοπτική ενός μεγάλου χρηματικού κέρδους φαίνεται να παρακινεί αρκετούς, παρά τον κίνδυνο σύλληψης και φυλάκισης.



«Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα χρήματα» Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις μιας γυναίκας, ονόματι Λεϊνά, στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RMC, η οποία ανέφερε ότι αναζητά το φορτίο εδώ και τέσσερις ημέρες.



Ασυνήθιστες εικόνες καταγράφονται στις παραλίες της νοτιοδυτικής Γαλλίας , όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχουν επιδοθεί σε ένα ιδιότυπο «κυνήγι θησαυρού», μετά τις πληροφορίες ότι περίπου 15 τόνοι κοκαΐνης χάθηκαν στη θάλασσα, αναφέρει η Daily Mail Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, το παράνομο φορτίο φέρεται να κατέληξε στα νερά ανοιχτά των γραφικών ακτών της Ακιταίν, προκαλώντας κινητοποίηση ατόμων που ελπίζουν να εντοπίσουν και να αποκτήσουν μέρος των ναρκωτικών.Από την Τρίτη, ομάδες ανθρώπων εμφανίζονται στις παραλίες με τετράτροχες μοτοσικλέτες, μηχανές και φακούς, αναζητώντας ίχνη του φορτίου. Οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούν μια παράκτια ζώνη περίπου 80 χιλιομέτρων, στις περιοχές της Ζιρόντ και των Ατλαντικών Πυρηναίων, επιχειρώντας παράλληλα να εντοπίσουν το παράνομο φορτίο.Το ενδιαφέρον για την υπόθεση είναι τόσο μεγάλο, ώστε ορισμένοι έχουν ταξιδέψει για ώρες προκειμένου να συμμετάσχουν στις αναζητήσεις.Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μία ομάδα πραγματοποίησε ταξίδι διάρκειας τριών ωρών και παρέμεινε στην περιοχή όλη τη νύχτα, ελπίζοντας να εντοπίσει την κοκαΐνη.Το ακριβές σημείο όπου φέρεται να χάθηκε το φορτίο παραμένει άγνωστο. Τοπικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια αποτυχημένη συναλλαγή ναρκωτικών στον Βισκαϊκό Κόλπο (Bay of Biscay), ανάμεσα σε ένα πλοίο και ένα μικρότερο σκάφος, η οποία ενδέχεται να οδήγησε στην απώλεια του φορτίου.Οι κάτοικοι περιγράφουν τις αναζητήσεις ως ένα πραγματικό «κυνήγι θησαυρού», καθώς η προοπτική ενός μεγάλου χρηματικού κέρδους φαίνεται να παρακινεί αρκετούς, παρά τον κίνδυνο σύλληψης και φυλάκισης.Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις μιας γυναίκας, ονόματι Λεϊνά, στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RMC, η οποία ανέφερε ότι αναζητά το φορτίο εδώ και τέσσερις ημέρες.

«Αυτό που με παρακινεί είναι απλώς τα χρήματα. Μπορώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου, να αγοράσω ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο. Σε λίγο θα γίνω 30 ετών και κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσεις μπροστά», δήλωσε.



Και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να καταφέρω τίποτα με 100 ευρώ την ημέρα, γι' αυτό αναζητώ τον θησαυρό, όπως όλοι οι υπόλοιποι».



Ένας ακόμη άνδρας, που παρουσιάστηκε με το όνομα Γκιγιόμ, παραδέχθηκε ότι η αναζήτηση είναι επικίνδυνη, ωστόσο υποστήριξε ότι οι οικονομικές δυσκολίες τον οδηγούν να αψηφά τον νόμο.



«Είναι πράγματι επικίνδυνο, αλλά η ζωή είναι δύσκολη. Δεν έχει σημασία αν δεν κάνουμε τα πράγματα νόμιμα. Αυτό που θέλουμε είναι απλώς χρήματα για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα», ανέφερε.



Έντονη αστυνομική παρουσία και κλειστές παραλίες Οι γαλλικές αρχές έχουν εντείνει την επιτήρηση στις ακτές, καθώς οι αναζητήσεις συνεχίζονται ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Ο Ξαβιέ Λαμπρούς, επικεφαλής της δημοτικής αστυνομίας στο Vieux-Boucau, δήλωσε στο France 3 ότι οι αρχές παρατήρησαν «έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ανθρώπων έξω κατά τη διάρκεια της νύχτας για αυτή την εποχή του χρόνου».



Παράλληλα, τηλεοπτικό συνεργείο του TF1 κατέγραψε βίντεο με μασκοφόρους άνδρες να κινούνται στις παραλίες του Μπισκαρός, στην περιοχή Landes. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι άνδρες απομακρύνθηκαν γρήγορα μόλις αντιλήφθηκαν τα drones των δημοσιογράφων.



Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε αρκετά άτομα που επιχείρησαν να εισέλθουν σε στρατιωτικά ελεγχόμενη περιοχή στην περιοχή Landes.



Την ίδια στιγμή, οι παραλίες στο Le Porge, στη Ζιρόντ, έκλεισαν επ' αόριστον την Τρίτη, όταν κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν περίπου 200 φακούς να κινούνται στην παραλία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άγνωστη παραμένει η τύχη των 15 τόνων κοκαΐνης Παρά την κινητοποίηση εκατοντάδων ανθρώπων και την αυξημένη παρουσία της αστυνομίας, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το φερόμενο φορτίο ναρκωτικών.



Οι ερευνητές εξετάζουν τις πληροφορίες για την απώλεια των 15 τόνων κοκαΐνης, χωρίς να αποκλείουν ακόμη και το ενδεχόμενο οι σχετικές αναφορές να είναι ψευδείς.



Έτσι, ενώ οι παραλίες της νοτιοδυτικής Γαλλίας έχουν μετατραπεί σε πεδίο μαζικών αναζητήσεων, παραμένει ανοιχτό το βασικό ερώτημα: υπήρξε πράγματι ένα τόσο μεγάλο φορτίο κοκαΐνης που χάθηκε στη θάλασσα ή πρόκειται για μια πληροφορία που πυροδότησε έναν πρωτοφανή συναγερμό στις γαλλικές ακτές;