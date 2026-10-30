Χωρίς την παραδοσιακή οικογενειακή φωτογραφία λόγω Λαβρόφ οι G20

Η σύνοδος φιλοξενείται σήμερα και αύριο στην Ατλάντα της Τζόρτζια - Κάνοντας λόγο για μια «αποφασιστική στιγμή» για όλον τον κόσμο, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε στην εναρκτήρια ομιλία του ότι «αντιμετωπίζουμε μια σειρά αλληλοεξαρτώμενων οικονομικών και γεωπολιτικών κρίσεων, πολλές εκ των οποίων συνιστούν σοβαρή απειλή για τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομικής τάξης»

υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο άνοιξε σήμερα τις εργασίες της συνόδου της



Η σύνοδος που φιλοξενείται σήμερα και αύριο στην Ατλάντα της Τζόρτζια, διεξάγεται λίγες μόλις ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της προσεχούς Τρίτης στις ΗΠΑ. Στόχος της είναι να προετοιμάσει το έδαφος για τη σύνοδο, στα μέσα Δεκεμβρίου, που θα φιλοξενήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη λέσχη του γκολφ του, κοντά στο Μαϊάμι της Φλόριντας.







Η G20 περιλαμβάνει τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες βιομηχανικά χώρες (όπως ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Γαλλία, Βραζιλία) καθώς και την Τουρκία, όμως εμφανίζεται διχασμένη σε σημαντικά ζητήματα, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία.



Για τον πόλεμο αυτόν, οι διαπραγματεύσεις έχουν διακοπεί από τις αρχές του έτους. Μια συνάντηση μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών ενδέχεται να διεξαχθεί τον Νοέμβριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ώστε να δοθεί μια ώθηση στην ειρηνευτική προσπάθεια, όμως η Ουάσιγκτον δεν το έχει επιβεβαίωσει ακόμη.



Χωρίς οικογενειακή φωτογραφία Κατόπιν πρόσκλησης των ΗΠΑ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ βρίσκεται στην Ατλάντα, όμως κανείς δεν περιμένει να σημειωθεί κάποια εντυπωσιακή πρόοδος.



Αντιθέτως, η σύνοδος ξεκίνησε προβληματικά: η παραδοσιακή «οικογενειακή φωτογραφία» ματαιώθηκε επειδή οι Ευρωπαίοι δεν ήθελαν να εμφανιστούν δίπλα στον Λαβρόφ.



Πάντως ο Ρώσος υπουργός βρίσκεται μέσα στην αίθουσα όπου διεξάγεται η σύνοδος, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης.



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Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσκαλέσει τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά περιμένει ακόμη την επιβεβαίωση ότι θα παραστεί.



Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία ασκεί την τρέχουσα προεδρία της G20 προτού παραδώσει τη σκυτάλη στο Ηνωμένο Βασίλειο, κρίνει ότι αυτός ο θεσμός έχει παρεκκλίνει από τους αρχικούς του στόχους και επιχειρεί να της δώσει νέα κατεύθυνση, υποστηρίζοντας ότι η παγκόσμια ασφάλεια και η οικονομική ευημερία είναι αλληλοεξαρτώμενες.



Στην Ατλάντα, «οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις προκλήσεις που σχετίζονται με την ενέργεια και την αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και τον εντοπισμό μέσων για την από κοινού αντιμετώπιση του αντίκτυπου των γεωπολιτικών εντάσεων στην οικονομική ασφάλεια», εξήγησε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Υπογράμμισε επίση τη σημασία της πρόσβασης στην ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη για αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη.



άνοιξε σήμερα τις εργασίες της συνόδου της G20 , παρουσία του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ , σε μια περίοδο που αδιέξοδα εμφανίζονται σε όλα τα μέτωπα, από το Ιράν μέχρι την Ουκρανία και ενώ η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει την ανοδική πορεία της.Η σύνοδος που φιλοξενείται σήμερα και αύριο στην, διεξάγεται λίγες μόλις ημέρες πριν από τιςτης προσεχούς Τρίτης στις ΗΠΑ. Στόχος της είναι να προετοιμάσει το έδαφος για τη σύνοδο, στα μέσα Δεκεμβρίου, που θα φιλοξενήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη λέσχη του γκολφ του, κοντά στο Μαϊάμι της Φλόριντας.Κάνοντας λόγο για μια «αποφασιστική στιγμή» για όλον τον κόσμο, ο Ρούμπιο είπε στην εναρκτήρια ομιλία του ότι «αντιμετωπίζουμε μια σειρά αλληλοεξαρτώμενων οικονομικών και γεωπολιτικών κρίσεων, πολλές εκ των οποίων συνιστούν σοβαρή απειλή για τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομικής τάξης».περιλαμβάνει τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες βιομηχανικά χώρες (όπως ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Γαλλία, Βραζιλία) καθώς και την Τουρκία, όμως εμφανίζεται διχασμένη σε σημαντικά ζητήματα, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία.Για τον πόλεμο αυτόν, οι διαπραγματεύσεις έχουν διακοπεί από τις αρχές του έτους. Μια συνάντηση μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών ενδέχεται να διεξαχθεί τον Νοέμβριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ώστε να δοθεί μια ώθηση στην ειρηνευτική προσπάθεια, όμως η Ουάσιγκτον δεν το έχει επιβεβαίωσει ακόμη.Κατόπιν πρόσκλησης των ΗΠΑ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ βρίσκεται στην Ατλάντα, όμως κανείς δεν περιμένει να σημειωθεί κάποια εντυπωσιακή πρόοδος.Αντιθέτως, η σύνοδος ξεκίνησε προβληματικά: η παραδοσιακή «οικογενειακή φωτογραφία» ματαιώθηκε επειδή οινα εμφανιστούν δίπλα στον Λαβρόφ.Πάντως ο Ρώσος υπουργός βρίσκεται μέσα στην αίθουσα όπου διεξάγεται η σύνοδος, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης.Η παρουσία του «σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί τις πράξεις του ούτε τις θέσεις του», ανέφερε μια διπλωματική πηγή πριν από τη συνάντηση, προσθέτοντας ότι «οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται σθεναρά τη γραμμή τους για την Ουκρανία».Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσκαλέσει τον Ρώσο ομόλογό του,, στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά περιμένει ακόμη την επιβεβαίωση ότι θα παραστεί.Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία ασκεί την τρέχουσα προεδρία τηςπροτού παραδώσει τη σκυτάλη στο Ηνωμένο Βασίλειο, κρίνει ότι αυτός ο θεσμός έχει παρεκκλίνει από τους αρχικούς του στόχους και επιχειρεί να της δώσει νέα κατεύθυνση, υποστηρίζοντας ότι η παγκόσμια ασφάλεια και η οικονομική ευημερία είναι αλληλοεξαρτώμενες.Στην, «οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις προκλήσεις που σχετίζονται με την ενέργεια και την αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και τον εντοπισμό μέσων για την από κοινού αντιμετώπιση του αντίκτυπου των γεωπολιτικών εντάσεων στην οικονομική ασφάλεια», εξήγησε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Υπογράμμισε επίση τη σημασία της πρόσβασης στην ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη για αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν αναμένεται κάποιο «ανακοινωθέν» μετά το πέρας της συνόδου, παρά μόνο η έκδοση «συμπερασμάτων» από την αμερικανική προεδρία.



Από τη σύνοδο απουσιάζει η Νότια Αφρική, η οποια έχει μπει στο στόχαστρο των ΗΠΑ που την κατηγορεί για διώξεις σε βάρος των απογόνων των λευκών Ευρωπαίων αποίκων, των Αφρικάνερ. Αντιθέτως, η Ουάσιγκτον προσκάλεσε την Πολωνία, εκφράζοντας την επιθυμία να γίνει αυτή η χώρα πλήρες μέλος.



Οι παρατηρητές παρακολουθούν επίσης για τυχόν επαφές μεταξύ του Ρούμπιο και του Βραζιλιανού ομολόγου του Μάουρο Βιέιρα. Οι ΗΠΑ δέχτηκαν τις προηγούμενες ημέρες να φιλοξενήσουν τον Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος έφυγε από τη χώρα του, αν και είχε εκδοθεί απαγόρευση εξόδου, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.