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Δεν μετανιώνω για την εγγύτητά μου με τον Τραμπ, υπερασπιζόμουν το εθνικό μας συμφέρον, λέει η Μελόνι
Δεν μετανιώνω για την εγγύτητά μου με τον Τραμπ, υπερασπιζόμουν το εθνικό μας συμφέρον, λέει η Μελόνι
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε ότι η στάση της συνέβαλε στο να μείνει ανοικτός ο ευρωατλαντικός διάλογος
«Δεν μετανιώνω για την εγγύτητά μου με τον πρόεδρο Τραμπ στην αρχή της δεύτερης θητείας του. Υπερασπιζόμουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Ήταν μια στάση που ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και εκτιμήθηκε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
Μιλώντας στον δημοσιογράφο της Rai Μπρούνο Βέσπα για το τελευταίο, υπό έκδοση βιβλίο του, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η στάση της αυτή «συνέβαλε στο να μείνει ανοικτός ο ευρωατλαντικός διάλογος -και στις φάσεις μεγαλύτερης έλλειψης κατανόησης- όπως και στο να επανέλθει στην σωστή διάσταση εκείνος του ΝΑΤΟ».
«Είχα καλή σχέση και με τον Μπάιντεν αλλά δέχθηκα κριτικές και γι' αυτό», τόνισε η Μελόνι. Με αναφορά, τέλος, στην δημοσιονομική κατάσταση της χώρας της, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης δήλωσε ότι ενώ σύμφωνα με το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, Istat, η σχέση δημοσίου ελλείμματος-Αεπ είναι της τάξης του 3,08%, «οι μεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης και έγκυρα ινστιτούτα οικονομικών ερευνών πιστοποίησαν ότι η σχέση αυτή φέρεται να είναι ήδη χαμηλότερη του 3%».
Μιλώντας στον δημοσιογράφο της Rai Μπρούνο Βέσπα για το τελευταίο, υπό έκδοση βιβλίο του, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η στάση της αυτή «συνέβαλε στο να μείνει ανοικτός ο ευρωατλαντικός διάλογος -και στις φάσεις μεγαλύτερης έλλειψης κατανόησης- όπως και στο να επανέλθει στην σωστή διάσταση εκείνος του ΝΑΤΟ».
«Είχα καλή σχέση και με τον Μπάιντεν αλλά δέχθηκα κριτικές και γι' αυτό», τόνισε η Μελόνι. Με αναφορά, τέλος, στην δημοσιονομική κατάσταση της χώρας της, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης δήλωσε ότι ενώ σύμφωνα με το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, Istat, η σχέση δημοσίου ελλείμματος-Αεπ είναι της τάξης του 3,08%, «οι μεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης και έγκυρα ινστιτούτα οικονομικών ερευνών πιστοποίησαν ότι η σχέση αυτή φέρεται να είναι ήδη χαμηλότερη του 3%».
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