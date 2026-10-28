Πέθανε σε ηλικία 96 ετών η εμβληματική μορφή του αμερικανικού συνδικαλισμού Ντολόρες Ουέρτα

Ομπάμα: Η Ντολόρες ήταν η ηρωίδα μου

Dolores Huerta was a hero of mine. When she co-founded the National Farm Workers Association in 1962, people thought Dolores was crazy. “How are you going to organize farm workers,” she remembered being asked. "They are poor, powerless immigrants.” But that’s exactly what she did, helping thousands of migrant laborers working in brutal conditions make their voices heard, and demand something better. Dolores spent the rest of her life fighting for marginalized communities, even as she herself faced sexism and abuse — including, as she revealed earlier this year, from Cesar Chavez and others within her own movement. She also came up with a pretty good slogan, “Si, se puede” — Yes, we can — that I too often get credit for. But as usual, Dolores got there first. Michelle and I are thinking of Dolores’s family, the people whose lives she changed, and everyone who drew inspiration from her example. Photo credit: National Archives, Obama Presidential Library — Barack Obama (@BarackObama) October 28, 2026

Dolores Huerta showed generations what people can do when they organize for a better future. A co-founder of the United Farm Workers, she fought for farmworkers’ dignity and gave the movement its rallying cry: ¡Sí, se puede! Her legacy lives on in everyone working to change the world. — The Obama Foundation (@ObamaFoundation) October 28, 2026

Μπάιντεν: Γιγάντια μορφή των αμερικανικών κινημάτων για τα εργατικά και τα πολιτικά δικαιώματα

Jill and I are mourning the loss of our friend Dolores Huerta, a giant of the American labor and civil rights movements. For more than seventy years, Dolores fought for working people. She organized in the fields, she walked the picket lines, and she sat across the table from people who never expected to have to negotiate with her. I say often the middle class built this country, and unions built the middle class. Dolores understood that in her bones. Well into her nineties she was still traveling, marching and organizing for working families, for women, for immigrants, for LGBTQ Americans. Even this year, she showed a different kind of courage, telling a painful truth she had carried for sixty years so others would not have to carry theirs alone. America is fairer and more decent because of Dolores Huerta. Jill and I send our love to her entire family, and to everyone who found their voice because of her. May God bless Dolores Huerta. Sí, se puede. — Joe Biden (@JoeBiden) October 28, 2026

With the passing of Dolores Huerta, Hillary and I have lost a dear friend, and we’ve all lost a stalwart champion of working Americans. Dolores wore many hats: voting rights advocate, human rights champion, die-hard Democrat, self-described “born-again feminist,” and co-founder of the United Farm Workers of America. To see her in action was to witness a living legend who never stopped pushing for progress and seeing every new obstacle as a fresh opportunity to educate, to organize, and to uplift—even as those efforts sometimes brought her grave consequences. I will never forget and always be grateful for her support for Hillary in 2008 and 2016. It was an honor to award her the Eleanor Roosevelt Human Rights Award in 1998 and a great gift to spend time with and fight alongside her. Our hearts go out to her family and the countless Americans whose lives were forever changed by her good long life. — Bill Clinton (@BillClinton) October 28, 2026

Νιούσομ: Η Ντολόρες αντιπροσώπευε ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα μας

Dolores changed California, our nation, and countless lives forever. She gave a voice to the forgotten, dignity to the overlooked, and hope to generations who dared to believe in a better world. Her courage changed history. Her legacy will live on in every fight for justice. https://t.co/z8QKUTshz6 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 28, 2026

Today, we sadly mourn the loss of Dolores Huerta, a leader in the American labor movement and a champion for civil rights. Dolores was a dear friend whose rallying cry, “Sí se puede,” inspired generations of Americans to believe in the power of collective action. https://t.co/YeeL890slv — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 28, 2026

Αγωνίστρια μέχρι τέλους

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ,, χαρακτηρίζοντάς την ως «» του.Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ ο Ομπάματα έγραψε: «Όταν συνίδρυσε την Εθνική Ένωση Αγροτικών Εργατών το 1962, ο κόσμος θεωρούσε την Ντολόρες τρελή. "Πώς θα οργανώσεις τους αγροτικούς εργάτες;", θυμόταν ότι την ρωτούσαν. "Είναι φτωχοί, ανίσχυροι μετανάστες". Αλλά αυτό ακριβώς έκανε, βοηθώντας χιλιάδες μετανάστες εργάτες που εργάζονταν υπό σκληρές συνθήκες να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί και να απαιτήσουν κάτι καλύτερο.Η Ντολόρες πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της αγωνιζόμενη για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, ακόμα και όταν η ίδια αντιμετώπιζε σεξισμό και κακοποίηση — συμπεριλαμβανομένων, όπως αποκάλυψε νωρίτερα φέτος, από τον Σέζαρ Τσάβες και άλλους μέσα στο ίδιο της το κίνημα. Επίσης, επινόησε ένα πολύ καλό σύνθημα, "Si, se puede" — Ναι, μπορούμε — για το οποίο πολύ συχνά παίρνω εγώ τα εύσημα. Αλλά, ως συνήθως, η Ντολόρες το είχε σκεφτεί πρώτη.Η Μισέλ και εγώ σκεφτόμαστε την οικογένεια της Ντολόρες, τους ανθρώπους των οποίων άλλαξε τη ζωή και όλους όσους εμπνεύστηκαν από το παράδειγμά της».Ο προηγούμενος πρόεδρος των ΗΠΑ,, έστειλε το δικό του μήνυμα για την Ντολόρες υπογραμμίζοντας πως υπήρξε μια «γιγάντια μορφή των αμερικανικών κινημάτων για τα εργατικά και τα πολιτικά δικαιώματα».Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ ανέφερε ότι «η Τζιλ κι εγώ θρηνούμε την απώλεια της φίλης μας Ντολόρες Χουέρτα. Για περισσότερα από εβδομήντα χρόνια, η Ντολόρες αγωνίστηκε για τους εργαζόμενους. Οργάνωνε τους εργάτες στα χωράφια, συμμετείχε σε απεργιακές περιφρουρήσεις και καθόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απέναντι από ανθρώπους που δεν περίμεναν ποτέ ότι θα έπρεπε να διαπραγματευτούν μαζί της.Λέω συχνά ότι η μεσαία τάξη έχτισε αυτή τη χώρα, και τα συνδικάτα έχτισαν τη μεσαία τάξη. Η Ντολόρες το είχε καταλάβει βαθιά μέσα της. Ακόμα και στα ενενήντα της χρόνια συνέχιζε να ταξιδεύει, να διαδηλώνει και να οργανώνει για τις εργατικές οικογένειες, για τις γυναίκες, για τους μετανάστες, για τους Αμερικανούς της LGBTQ κοινότητας.Ακόμα και φέτος, έδειξε ένα διαφορετικό είδος θάρρους, αποκαλύπτοντας μια οδυνηρή αλήθεια που κουβαλούσε για εξήντα χρόνια, ώστε άλλοι να μην χρειαστεί να κουβαλήσουν τη δική τους μόνοι τους.Η Αμερική είναι πιο δίκαιη και πιο αξιοπρεπής χάρη στη Ντολόρες Χουέρτα. Η Τζιλ και εγώ στέλνουμε την αγάπη μας σε όλη την οικογένειά της, καθώς και σε όλους όσους βρήκαν τη φωνή τους χάρη σε αυτήν».Την είδηση του θανάτου της Ντολόρες σχολίασε και ένας ακόμη πρώην Αμερικανός πρόεδρος, ο, ο οποίος την περιέγραψε ως μία «», ενώ όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ «με το θάνατο της Dolores Huerta, η Χίλαρι και εγώ χάσαμε μια αγαπημένη φίλη».«Η Ντολόρες είχε πολλές ιδιότητες: υπέρμαχος του δικαιώματος ψήφου, υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακλόνητη Δημοκρατική, αυτοαποκαλούμενη «αναγεννημένη φεμινίστρια» και συνιδρύτρια της Ένωσης Αγροτών της Αμερικής (United Farm Workers of America). Το να τη βλέπεις σε δράση ήταν σαν να γινόσουν μάρτυρας ενός ζωντανού θρύλου που δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για την πρόοδο και να βλέπει κάθε νέο εμπόδιο ως μια νέα ευκαιρία για να εκπαιδεύσει, να οργανώσει και να ενθαρρύνει —ακόμη και όταν αυτές οι προσπάθειες της επέφεραν μερικές φορές σοβαρές συνέπειες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ και θα είμαι πάντα ευγνώμων για την υποστήριξή της προς την Χίλαρι το 2008 και το 2016. Ήταν τιμή μου να της απονείμω το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Έλενορ Ρούσβελτ» το 1998 και ένα υπέροχο δώρο το να περάσω χρόνο μαζί της και να αγωνιστώ στο πλευρό της.Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους αμέτρητους Αμερικανούς των οποίων η ζωή άλλαξε για πάντα χάρη στην καλή και μακρά ζωή της».Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας,, έδωσε σήμερα εντολή οι σημαίες της πολιτείας να κυματίζουν μεσίστιες. «Η Ντολόρες αντιπροσώπευε ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα μας», τόνισε ο δημοκρατικός κυβερνήτης σε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε στα αγγλικά και στα ισπανικά. «Η Καλιφόρνια -και οι Ηνωμένες Πολιτείες- δεν θα ήταν αυτό που είμαστε σήμερα χωρίς την αποφασιστικότητά της, χωρίς το πάθος της για το δίκαιο και τη δικαιοσύνη και χωρίς τη δέσμευσή της έναντι αυτών, ανδρών και γυναικών, που είναι ξεχασμένοι και παραμερισμένοι». «Η κληρονομιά της δεν βρίσκεται μόνο σ' αυτό που κατάφερε, αλλά και στα πρόσωπα που ακολουθούν τα βήματά της (...) και συνεχίζουν να δημιουργούν έναν καλύτερο κόσμο», πρόσθεσε ο Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται πιθανός υποψήφιος των δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028.Η Νάνσι Πελόζι, πρώην επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, υπογράμμισε πως η συνδικαλίστρια «ενέπνευσε γενιές Αμερικανών να πιστεύουν στη δύναμη της συλλογικής δράσης».Ακόμα και τα τελευταία χρόνια της, η Ντολόρες Ουέρτα συνέχισε να είναι δραστήρια μέσω του ιδρύματός της που βρίσκεται στο Μπέικερσφιλντ, στην αγροτική καρδιά της Καλιφόρνιας.Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι στην εξουσία, καλούσε τους σημερινούς ακτιβιστές να προετοιμάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τρίτη, ώστε να περάσει το Κογκρέσο στους Δημοκρατικούς.Η αντιμεταναστευτική επίθεση που διεξάγεται από τον αμερικανό πρόεδρο είναι «απολύτως φρικτή», είχε πει στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Ιούλιο 2025.Για την Ντολόρες Ουέρτα, οι ρατσιστικές τάσεις, που είχε αντιμετωπίσει ως νεαρή συνδικαλίστρια, δεν εξαφανίσθηκαν ποτέ.«Πιστεύω ότι αυτή η αρρώστια, που είναι ο ρατσισμός, είναι αυτό που έχει πραγματικά μολύνει το πολιτικό μας σύστημα», έλεγε. «Ο Τραμπ στην πραγματικότητα εκμεταλλεύεται αυτόν τον ρατσισμό όταν συνεχίζει να βάζει σε κέντρα κράτησης μετανάστες, κυρίως έγχρωμους ανθρώπους».