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Αυξάνεται ο πρόσθετος φόρος στις τράπεζες στη Βρετανία για τη στήριξη των νοικοκυριών: Παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός του 2027
Αυξάνεται ο πρόσθετος φόρος στις τράπεζες στη Βρετανία για τη στήριξη των νοικοκυριών: Παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός του 2027
Η κυβέρνηση Μπέρναμ υπολογίζει ότι θα εισπράξει περίπου 1,5 δισ. λίρες – Επίδομα 100 λιρών σε εκατομμύρια οικογένειες για το κόστος της ενέργειας
Η κυβέρνηση των Εργατικών με πρωθυπουργό τον Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε σήμερα, κατά την παρουσίαση του πρώτου προϋπολογισμού της, την αύξηση της έκτακτης φορολογίας στις τράπεζες ώστε να χρηματοδοτήσει στοχευμένες ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά, κυρίως για την αντιμετώπιση των λογαριασμών της ενέργειας.
«Εν μέσω παγκόσμιων οικονομικών καταιγίδων, βασίζομαι στις τράπεζές μας για να βοηθήσουν να χρηματοδοτηθεί μια μικρή ανάσα για τις βρετανικές οικογένειες», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι, ο οποίος παρουσίασε τον προϋπολογισμό στους βουλευτές μεταφέροντας τον στο κλασικό κόκκινο βαλιτσάκι.
Αυτός ο πρόσθετος φόρος, που ορίσθηκε στο 8% το 2016 και στη συνέχεια μειώθηκε στο 3% το 2023, θα αυξηθεί στο 6% για 15 μήνες από τον Ιανουάριο, με αναμενόμενα επιπλέον έσοδα 1,5 δισεκατομμυρίου λιρών (περίπου 1,8 δισ. ευρώ).
Το γεγονός ότι η αύξηση αυτή είναι μικρότερη απ' όσο φοβούνταν οι τράπεζες έκανε να αυξηθούν οι τιμές των μετοχών των περισσότερων τραπεζικών ιδρυμάτων που είναι εισηγμένα στο Λονδίνο, μεταξύ των οποίων οι Barclays και η NatWest.
Τα νέα έσοδα θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση άμεσης αρωγής 100 λιρών σε περίπου 20 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Αγγλία ώστε να αντισταθμισθεί ένα μέρος της ανόδου των τιμών της ενέργειας στη διάρκεια του φετινού χειμώνα.
Η βοήθεια αυτή, η οποία προορίζεται για νοικοκυριά που ζουν σε κατοικίες χαμηλής ή μεσαίας αξίας, θα καταβληθεί «απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους», υποσχέθηκε ο υπουργός.
Ο Τζον Χίλι παρέτεινε επίσης μέχρι το τέλος Ιουνίου τις φορολογικές μειώσεις στα καύσιμα και ανακοίνωσε την κατάργηση των παγίων τελών στους λογαριασμούς φυσικού αερίου το επόμενο έτος. Η κατάργηση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία ισχύει από τον Οκτώβριο, θα παραταθεί εξάλλου μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.
Στην ομιλία του, ο υπουργός αναφέρθηκε στις «εμπορικές εντάσεις», «την παράνομη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία» και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να περιγράψει τις κρίσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η βρετανική οικονομία.
«Εν μέσω παγκόσμιων οικονομικών καταιγίδων, βασίζομαι στις τράπεζές μας για να βοηθήσουν να χρηματοδοτηθεί μια μικρή ανάσα για τις βρετανικές οικογένειες», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι, ο οποίος παρουσίασε τον προϋπολογισμό στους βουλευτές μεταφέροντας τον στο κλασικό κόκκινο βαλιτσάκι.
Αυτός ο πρόσθετος φόρος, που ορίσθηκε στο 8% το 2016 και στη συνέχεια μειώθηκε στο 3% το 2023, θα αυξηθεί στο 6% για 15 μήνες από τον Ιανουάριο, με αναμενόμενα επιπλέον έσοδα 1,5 δισεκατομμυρίου λιρών (περίπου 1,8 δισ. ευρώ).
Το γεγονός ότι η αύξηση αυτή είναι μικρότερη απ' όσο φοβούνταν οι τράπεζες έκανε να αυξηθούν οι τιμές των μετοχών των περισσότερων τραπεζικών ιδρυμάτων που είναι εισηγμένα στο Λονδίνο, μεταξύ των οποίων οι Barclays και η NatWest.
Τα νέα έσοδα θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση άμεσης αρωγής 100 λιρών σε περίπου 20 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Αγγλία ώστε να αντισταθμισθεί ένα μέρος της ανόδου των τιμών της ενέργειας στη διάρκεια του φετινού χειμώνα.
Η βοήθεια αυτή, η οποία προορίζεται για νοικοκυριά που ζουν σε κατοικίες χαμηλής ή μεσαίας αξίας, θα καταβληθεί «απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους», υποσχέθηκε ο υπουργός.
Ο Τζον Χίλι παρέτεινε επίσης μέχρι το τέλος Ιουνίου τις φορολογικές μειώσεις στα καύσιμα και ανακοίνωσε την κατάργηση των παγίων τελών στους λογαριασμούς φυσικού αερίου το επόμενο έτος. Η κατάργηση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία ισχύει από τον Οκτώβριο, θα παραταθεί εξάλλου μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.
Στην ομιλία του, ο υπουργός αναφέρθηκε στις «εμπορικές εντάσεις», «την παράνομη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία» και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να περιγράψει τις κρίσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η βρετανική οικονομία.
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