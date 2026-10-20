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Axios: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Χέγκσεθ στο Ισραήλ και συνάντηση με Νετανιάχου πριν από τις εκλογές
Axios: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Χέγκσεθ στο Ισραήλ και συνάντηση με Νετανιάχου πριν από τις εκλογές
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε εν μέσω συζητήσεων για νέες επιχειρήσεις κατά του Ιράν – Ο Τραμπ στηρίζει την επανεκλογή Νετανιάχου
Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα (19/10) ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μόλις οκτώ ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ συζητούν το ενδεχόμενο επανάληψης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Η επίσκεψη έρχεται επίσης μία ημέρα μετά τη δημόσια στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην επανεκλογή Νετανιάχου.
Το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των επαφών, μετέδωσε ότι ο επικεφαλής του Πενταγώνου ταξίδεψε στο Ισραήλ χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια ανακοίνωση της επίσκεψης.
Μέχρι στιγμής, ούτε το Πεντάγωνο ούτε η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον έχουν επιβεβαιώσει επισήμως το ταξίδι, ενώ και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν είχε ανταποκριθεί άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε επίσης ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες για την επίσκεψη και τη συνάντηση με τον Νετανιάχου.
Οι συζητήσεις αυτές διεξάγονται ενώ πλησιάζουν τόσο οι ισραηλινές βουλευτικές εκλογές όσο και οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό εάν το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν αποτέλεσε αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης Χέγκσεθ - Νετανιάχου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του στην επανεκλογή του Νετανιάχου, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κυβερνητικός συνασπισμός του αντιμετωπίζει σοβαρές πολιτικές δυσκολίες.
Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ο συνασπισμός των θρησκευτικών και εθνικιστικών κομμάτων που στηρίζουν τον Νετανιάχου εμφανίζεται να υπολείπεται της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας των 61 εδρών στην Κνεσέτ. Ωστόσο, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στον σχηματισμό κυβέρνησης.
Η παρέμβαση του Τραμπ θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστη για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ, καθώς πρόκειται για δημόσια υποστήριξη εν ενεργεία Αμερικανού προέδρου προς συγκεκριμένο υποψήφιο σε ισραηλινές εκλογές.
Η επίθεση εκείνη αποτέλεσε την αφετηρία μιας παρατεταμένης περιόδου πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς ακολούθησαν ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, στον Λίβανο και στο Ιράν.
Η διαχείριση αυτών των συγκρούσεων, η ασφάλεια της χώρας και οι πολιτικές ευθύνες για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.
Σε αυτό το περιβάλλον, η επίσκεψη του Πιτ Χέγκσεθ και η πρόσφατη δημόσια στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική και διπλωματική σημασία.
Το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των επαφών, μετέδωσε ότι ο επικεφαλής του Πενταγώνου ταξίδεψε στο Ισραήλ χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια ανακοίνωση της επίσκεψης.
Μέχρι στιγμής, ούτε το Πεντάγωνο ούτε η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον έχουν επιβεβαιώσει επισήμως το ταξίδι, ενώ και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν είχε ανταποκριθεί άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε επίσης ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες για την επίσκεψη και τη συνάντηση με τον Νετανιάχου.
Οι συζητήσεις για το ΙράνΗ αιφνιδιαστική επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βρίσκονται σε διαβουλεύσεις σχετικά με την πιθανότητα νέων μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.
Οι συζητήσεις αυτές διεξάγονται ενώ πλησιάζουν τόσο οι ισραηλινές βουλευτικές εκλογές όσο και οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό εάν το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν αποτέλεσε αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης Χέγκσεθ - Νετανιάχου.
Η δημόσια στήριξη Τραμπ στον ΝετανιάχουΗ επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Άμυνας έρχεται μία ημέρα μετά τη δημόσια παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ του Ισραηλινού πρωθυπουργού ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του στην επανεκλογή του Νετανιάχου, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κυβερνητικός συνασπισμός του αντιμετωπίζει σοβαρές πολιτικές δυσκολίες.
Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ο συνασπισμός των θρησκευτικών και εθνικιστικών κομμάτων που στηρίζουν τον Νετανιάχου εμφανίζεται να υπολείπεται της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας των 61 εδρών στην Κνεσέτ. Ωστόσο, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στον σχηματισμό κυβέρνησης.
Η παρέμβαση του Τραμπ θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστη για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ, καθώς πρόκειται για δημόσια υποστήριξη εν ενεργεία Αμερικανού προέδρου προς συγκεκριμένο υποψήφιο σε ισραηλινές εκλογές.
Οι πρώτες εκλογές μετά την επίθεση της 7ης ΟκτωβρίουΟι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου θα είναι οι πρώτες που θα διεξαχθούν στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε βαθιά κρίση ασφαλείας και πολιτικές αναταράξεις στη χώρα.
Η επίθεση εκείνη αποτέλεσε την αφετηρία μιας παρατεταμένης περιόδου πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς ακολούθησαν ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, στον Λίβανο και στο Ιράν.
Η διαχείριση αυτών των συγκρούσεων, η ασφάλεια της χώρας και οι πολιτικές ευθύνες για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.
Σε αυτό το περιβάλλον, η επίσκεψη του Πιτ Χέγκσεθ και η πρόσφατη δημόσια στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική και διπλωματική σημασία.
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