Ο Μακρόν και η σύζυγός του καταθέτουν αγωγή εναντίον σχολιάστριας για τους ισχυρισμούς της ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άντρας

Στην αγωγή αναφέρεται ότι η Κάντας Όουενς δήλωσε ότι «θα έβαζε στοίχημα ολόκληρη την επαγγελματική της φήμη στο γεγονός ότι η η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είναι στην πραγματικότητα άνδρας»