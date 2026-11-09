Ο Μακρόν και η σύζυγός του καταθέτουν αγωγή εναντίον σχολιάστριας για τους ισχυρισμούς της ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άντρας
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Μπριζίτ Μακρόν Αγωγή δυσφήμιση

Ο Μακρόν και η σύζυγός του καταθέτουν αγωγή εναντίον σχολιάστριας για τους ισχυρισμούς της ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άντρας

Στην αγωγή αναφέρεται ότι η Κάντας Όουενς δήλωσε ότι «θα έβαζε στοίχημα ολόκληρη την επαγγελματική της φήμη στο γεγονός ότι η η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είναι στην πραγματικότητα άνδρας»

Ο Μακρόν και η σύζυγός του καταθέτουν αγωγή εναντίον σχολιάστριας για τους ισχυρισμούς της ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άντρας
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν, κατέθεσαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Νάσβιλ των ΗΠΑ  αγωγή για δυσφήμιση εναντίον της συντηρητικής σχολιάστριας Κάντας Όουενς, κατηγορώντας την ότι διέδωσε ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την ταυτότητα της Πρώτης Κυρίας και τον γάμο τους.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε στις 4 Νοεμβρίου, επικεντρώνεται σε δηλώσεις της Όουενς, σύμφωνα με τις οποίες η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας και υιοθέτησε την ταυτότητα άλλου προσώπου.

Οι Μακρόν κατηγορούν επίσης την Όουενς ότι προωθεί θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τη σχέση τους και ότι ισχυρίζεται πως διέπραξαν εγκλήματα για να αποκρύψουν αυτό που, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί την αλήθεια.



Σύμφωνα με την αγωγή, η Όουενς διατύπωσε για πρώτη φορά δημοσίως τον ισχυρισμό αυτό τον Μάρτιο του 2024.

Κατά την αγωγή, η Όουενς δήλωσε ότι «θα έβαζε στοίχημα ολόκληρη την επαγγελματική της φήμη στο γεγονός ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι στην πραγματικότητα άνδρας».

Οι Μακρόν ισχυρίζονται ότι η Όουενς συνέχισε να διατυπώνει τους ισχυρισμούς αυτούς μέσω μιας σειράς podcast οκτώ επεισοδίων με τίτλο «Becoming Brigitte», σε μεταγενέστερα επεισόδια και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και μετά την υποβολή ξεχωριστής αγωγής για δυσφήμιση εναντίον της στο Ντελαγουέρ τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με το Yahoo News.

Κλείσιμο
«Από τη στιγμή που οι Μακρόν κατέθεσαν αγωγή για δυσφήμιση εναντίον του Όουενς στο Ντελαγουέρ στις 23 Ιουλίου 2025, η Όουενς έχει επιμείνει αδιαμφισβήτητα στη θέση της», αναφέρεται στην αγωγή.

Προσθέτει ακόμη ότι η σχολιάστρια χρησιμοποίησε το podcast της για να διαδώσει τους ισχυρισμούς της, πούλησε εμπορεύματα που χλεύαζαν το ζευγάρι και συγκέντρωσε δωρεές που συνδέονταν με την κάλυψη που έκανε για αυτούς.

Η Όουενς αποσύρθηκε από την υπόθεση του Ντελαγουέρ χωρίς να θίγεται το δικαίωμά της στις 27 Οκτωβρίου, αφού αμφισβήτησε την αρμοδιότητα του δικαστηρίου να εκδικάσει την υπόθεσή της προσωπικά.

Οι δικηγόροι των Μακρών υποστηρίζουν ότι το Τενεσί είναι ο κατάλληλος τόπος εκδίκασης, καθώς η Όουενς κατοικεί στο Νάσβιλ και φέρεται να δημιούργησε και να δημοσίευσε το υλικό στην πολιτεία αυτή.

Το ζευγάρι ζητά αποζημίωση για πραγματική, τεκμαιρόμενη και ποινική ζημία, καθώς και μια αυστηρά καθορισμένη δικαστική εντολή που θα απαγορεύει στην Όουενς να αναδημοσιεύσει δηλώσεις που το δικαστήριο κρίνει ως δυσφημιστικές. Έχουν επίσης ζητήσει δίκη με ενόρκους.
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης