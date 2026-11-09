Ο Μακρόν και η σύζυγός του καταθέτουν αγωγή εναντίον σχολιάστριας για τους ισχυρισμούς της ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άντρας
Ο Μακρόν και η σύζυγός του καταθέτουν αγωγή εναντίον σχολιάστριας για τους ισχυρισμούς της ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άντρας
Στην αγωγή αναφέρεται ότι η Κάντας Όουενς δήλωσε ότι «θα έβαζε στοίχημα ολόκληρη την επαγγελματική της φήμη στο γεγονός ότι η η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είναι στην πραγματικότητα άνδρας»
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν, κατέθεσαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Νάσβιλ των ΗΠΑ αγωγή για δυσφήμιση εναντίον της συντηρητικής σχολιάστριας Κάντας Όουενς, κατηγορώντας την ότι διέδωσε ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την ταυτότητα της Πρώτης Κυρίας και τον γάμο τους.
Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε στις 4 Νοεμβρίου, επικεντρώνεται σε δηλώσεις της Όουενς, σύμφωνα με τις οποίες η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας και υιοθέτησε την ταυτότητα άλλου προσώπου.
Οι Μακρόν κατηγορούν επίσης την Όουενς ότι προωθεί θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τη σχέση τους και ότι ισχυρίζεται πως διέπραξαν εγκλήματα για να αποκρύψουν αυτό που, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί την αλήθεια.
Σύμφωνα με την αγωγή, η Όουενς διατύπωσε για πρώτη φορά δημοσίως τον ισχυρισμό αυτό τον Μάρτιο του 2024.
Κατά την αγωγή, η Όουενς δήλωσε ότι «θα έβαζε στοίχημα ολόκληρη την επαγγελματική της φήμη στο γεγονός ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι στην πραγματικότητα άνδρας».
Οι Μακρόν ισχυρίζονται ότι η Όουενς συνέχισε να διατυπώνει τους ισχυρισμούς αυτούς μέσω μιας σειράς podcast οκτώ επεισοδίων με τίτλο «Becoming Brigitte», σε μεταγενέστερα επεισόδια και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και μετά την υποβολή ξεχωριστής αγωγής για δυσφήμιση εναντίον της στο Ντελαγουέρ τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με το Yahoo News.
«Από τη στιγμή που οι Μακρόν κατέθεσαν αγωγή για δυσφήμιση εναντίον του Όουενς στο Ντελαγουέρ στις 23 Ιουλίου 2025, η Όουενς έχει επιμείνει αδιαμφισβήτητα στη θέση της», αναφέρεται στην αγωγή.
Προσθέτει ακόμη ότι η σχολιάστρια χρησιμοποίησε το podcast της για να διαδώσει τους ισχυρισμούς της, πούλησε εμπορεύματα που χλεύαζαν το ζευγάρι και συγκέντρωσε δωρεές που συνδέονταν με την κάλυψη που έκανε για αυτούς.
Η Όουενς αποσύρθηκε από την υπόθεση του Ντελαγουέρ χωρίς να θίγεται το δικαίωμά της στις 27 Οκτωβρίου, αφού αμφισβήτησε την αρμοδιότητα του δικαστηρίου να εκδικάσει την υπόθεσή της προσωπικά.
Οι δικηγόροι των Μακρών υποστηρίζουν ότι το Τενεσί είναι ο κατάλληλος τόπος εκδίκασης, καθώς η Όουενς κατοικεί στο Νάσβιλ και φέρεται να δημιούργησε και να δημοσίευσε το υλικό στην πολιτεία αυτή.
Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε στις 4 Νοεμβρίου, επικεντρώνεται σε δηλώσεις της Όουενς, σύμφωνα με τις οποίες η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας και υιοθέτησε την ταυτότητα άλλου προσώπου.
Οι Μακρόν κατηγορούν επίσης την Όουενς ότι προωθεί θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τη σχέση τους και ότι ισχυρίζεται πως διέπραξαν εγκλήματα για να αποκρύψουν αυτό που, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί την αλήθεια.
French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte advanced an ongoing defamation case against conservative media figure Candace Owens this week with a new filing in Nashville. https://t.co/10Pm51sl7S— Nashville Scene (@NashvilleScene) November 6, 2026
Σύμφωνα με την αγωγή, η Όουενς διατύπωσε για πρώτη φορά δημοσίως τον ισχυρισμό αυτό τον Μάρτιο του 2024.
Κατά την αγωγή, η Όουενς δήλωσε ότι «θα έβαζε στοίχημα ολόκληρη την επαγγελματική της φήμη στο γεγονός ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι στην πραγματικότητα άνδρας».
Οι Μακρόν ισχυρίζονται ότι η Όουενς συνέχισε να διατυπώνει τους ισχυρισμούς αυτούς μέσω μιας σειράς podcast οκτώ επεισοδίων με τίτλο «Becoming Brigitte», σε μεταγενέστερα επεισόδια και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και μετά την υποβολή ξεχωριστής αγωγής για δυσφήμιση εναντίον της στο Ντελαγουέρ τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με το Yahoo News.
«Από τη στιγμή που οι Μακρόν κατέθεσαν αγωγή για δυσφήμιση εναντίον του Όουενς στο Ντελαγουέρ στις 23 Ιουλίου 2025, η Όουενς έχει επιμείνει αδιαμφισβήτητα στη θέση της», αναφέρεται στην αγωγή.
Προσθέτει ακόμη ότι η σχολιάστρια χρησιμοποίησε το podcast της για να διαδώσει τους ισχυρισμούς της, πούλησε εμπορεύματα που χλεύαζαν το ζευγάρι και συγκέντρωσε δωρεές που συνδέονταν με την κάλυψη που έκανε για αυτούς.
Η Όουενς αποσύρθηκε από την υπόθεση του Ντελαγουέρ χωρίς να θίγεται το δικαίωμά της στις 27 Οκτωβρίου, αφού αμφισβήτησε την αρμοδιότητα του δικαστηρίου να εκδικάσει την υπόθεσή της προσωπικά.
Οι δικηγόροι των Μακρών υποστηρίζουν ότι το Τενεσί είναι ο κατάλληλος τόπος εκδίκασης, καθώς η Όουενς κατοικεί στο Νάσβιλ και φέρεται να δημιούργησε και να δημοσίευσε το υλικό στην πολιτεία αυτή.
Το ζευγάρι ζητά αποζημίωση για πραγματική, τεκμαιρόμενη και ποινική ζημία, καθώς και μια αυστηρά καθορισμένη δικαστική εντολή που θα απαγορεύει στην Όουενς να αναδημοσιεύσει δηλώσεις που το δικαστήριο κρίνει ως δυσφημιστικές. Έχουν επίσης ζητήσει δίκη με ενόρκους.
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