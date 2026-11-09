Ο Ρούμπιο υπερασπίζεται τον Χέγκσεθ: Άδικη η παραπομπή σε δίκη, είναι πολύ έξυπνος και εργατικός

«Έχω δουλέψει μαζί του, οπότε ίσως έχω δει μία πλευρά του που τα μέσα ενημέρωσης και τα μέλη της Γερουσίας δε μπορούν να δουν», τόνισε ο Αμερικάνος ΥΠΕΞ