Ο Ρούμπιο υπερασπίζεται τον Χέγκσεθ: Άδικη η παραπομπή σε δίκη, είναι πολύ έξυπνος και εργατικός
ΚΟΣΜΟΣ
Μάρκο Ρούμπιο Πιτ Χέγκσεθ ΗΠΑ

Ο Ρούμπιο υπερασπίζεται τον Χέγκσεθ: Άδικη η παραπομπή σε δίκη, είναι πολύ έξυπνος και εργατικός

«Έχω δουλέψει μαζί του, οπότε ίσως έχω δει μία πλευρά του που τα μέσα ενημέρωσης και τα μέλη της Γερουσίας δε μπορούν να δουν», τόνισε ο Αμερικάνος ΥΠΕΞ

Ο Ρούμπιο υπερασπίζεται τον Χέγκσεθ: Άδικη η παραπομπή σε δίκη, είναι πολύ έξυπνος και εργατικός
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υπερασπίστηκε τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος σήμερα παραπέμφθηκε σε δίκη από τον ρεπουμπλικανό, Τόμας Μάσι, υποστηρίζοντας πως κάτι τέτοιο είναι «άδικο».

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ μιλώντας σε δημοσιογράφους «πιστεύω ότι ο Πιτ έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Έχω δουλέψει μαζί του σχεδόν κάθε ημέρα σε πολλά ζητήματα. Έχω δει τη δουλειά που κάνει και τον επαγγελματισμό του. Είναι πολύ έξυπνος, δουλεύει πολλές ώρες και σε όλα τα πολιτικά ζητήματα που έχουμε εργαστεί τα έχει πάει περίφημα».

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε, ακόμη, πως «έχω δουλέψει μαζί του, οπότε ίσως έχω δει μία πλευρά του που τα μέσα ενημέρωσης και τα μέλη της Γερουσίας δε μπορούν να δουν», ενώ πρόσθεσε πως «είναι υπεύθυνος για πολλά θέματα αυτής της κυβέρνησης».

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