Θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς κληρικούς συνάντησε ο Πάπας στην Αργεντινή
ΚΟΣΜΟΣ
Πάπας Λέων ΙΔ' Αργεντινή Σεξουαλική κακοποίηση

Θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς κληρικούς συνάντησε ο Πάπας στην Αργεντινή

Στόχος του Λέοντα είναι η αποκατάσταση της εικόνας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που έχει πληγεί από τέτοια σκάνδαλα.

Θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς κληρικούς συνάντησε ο Πάπας στην Αργεντινή
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ συνάντησε σήμερα πέντε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς κληρικούς στο Μπουένος Άιρες, κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στην Αργεντινή, όπως ενημέρωσε το Βατικανό.

Στο παρελθόν, σε ταξίδια του, ο Λέων έχει συναντήσει και άλλες φορές θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς, καθώς στόχος του είναι να συμβάλει στην αποκατάσταση της εικόνας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που έχει πληγεί από παρόμοια σκάνδαλα.

Η σημερινή συνάντηση διήρκεσε πάνω από μια ώρα, σύμφωνα με το Βατικανό. «Ο Πάπας συνομίλησε ξεχωριστά με τον καθένα, ακούγοντας τις αφηγήσεις τους, τις επώδυνες προσωπικές ιστορίες τους και τις προτάσεις τους για ενίσχυση των οδών ίασης στους κόλπους της Εκκλησίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Λέων, ο πρώτος αμερικανός προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, πραγματοποιεί περιοδεία σε τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρίου.

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