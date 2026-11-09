Ζελένσκι και Φον ντερ Λάιεν συντονίζουν τις θέσεις τους ενόψει των συνομιλιών με τη Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι

Οι διαπραγματεύσεις που έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη, και την Τετάρτη, έχουν στόχο να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία





«Η Ούρσουλα και εγώ έχουμε επίσης συντονίσει τις θέσεις μας όσον αφορά τη συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το τριμερές σχήμα να παράξει αποτελέσματα», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ.



I spoke with President of the European Commission Ursula @vonderLeyen. Right now, many of our cities and communities are facing a very difficult situation with power, water, and heating supplies due to Russian strikes. The situation is most difficult in Kyiv, the Dnipro, Sumy, and Donetsk regions, and Kherson. I told Ursula about the challenges, and we agreed that the European Union would activate a special emergency mechanism. This will make it possible to quickly provide Ukraine with funding for what is needed most right now. Our teams are already working on this. We discussed additional energy and humanitarian assistance to prepare for winter, as well as issues related to European integration. Last week, the European Commission published its annual EU Enlargement Package, which gave a positive assessment of Ukraine’s progress. It is important to open all the clusters and begin closing the chapters. Of course, we also discussed diplomacy. In recent days, talks were held in Brussels, where our teams did a good job working on a recovery plan and security guarantees from Europe. Ursula and I also coordinated our positions regarding the meeting in Abu Dhabi. We are doing everything to ensure that the trilateral format delivers results. Thank you, Ursula! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2026 Οι διαπραγματεύσεις αυτές, που έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη, και την Τετάρτη, έχουν στόχο να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η οποία ξέσπασε το 2022 με την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή.



Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να έχουν έναν ρόλο στις συνομιλίες αυτές για να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα ευνοούσε τις ρωσικές διεκδικήσεις, εις βάρος των συμφερόντων τους όσον αφορά την ασφάλεια και των συμφερόντων της Ουκρανίας.







Η διπλωματική σύμβουλος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος που επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί.



«Οι Ευρωπαίοι θα εκπροσωπηθούν και η Γαλλία θα είναι στο Αμπού Ντάμπι για να συμμετάσχει στις συζητήσεις αυτές», είχε δηλώσει την Κυριακή ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.



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Την περασμένη εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον θα συμβουλευόταν «στενά» τους Ευρωπαίους κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής.

Σε περίπτωση προόδου στο Αμπού Ντάμπι, οι συζητήσεις θα μπορούσαν, σύμφωνα με τον Αμερικανό απεσταλμένο, να εξελιχθεί προς ένα «ευρύτερο πολυμερές σχήμα με την απευθείας συμμετοχή τους». Ωστόσο δεν τίθεται καν θέμα απευθείας συμμετοχής, τουλάχιστον επί του παρόντος, δήλωσε λίγο νωρίτερα το Κρεμλίνο.



Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε ένα αυστηρά «τριμερές» σχήμα περιλαμβάνοντας το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, προειδοποίησε η Μόσχα, της οποίας η αντιπροσωπεία αναχώρησε σήμερα το απόγευμα για το Αμπού Ντάμπι.



Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έχει «συντονιστεί» με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας υπό αμερικανική διαμεσολάβηση αυτή την εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι «Η Ούρσουλα και εγώ έχουμε επίσης συντονίσει τις θέσεις μας όσον αφορά τη συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το τριμερές σχήμα να παράξει αποτελέσματα», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ.Οι διαπραγματεύσεις αυτές, που έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη, και την Τετάρτη, έχουν στόχο να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η οποία ξέσπασε το 2022 με την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή.Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να έχουν έναν ρόλο στις συνομιλίες αυτές για να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα ευνοούσε τις ρωσικές διεκδικήσεις, εις βάρος των συμφερόντων τους όσον αφορά την ασφάλεια και των συμφερόντων της Ουκρανίας.Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπηθεί στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Η ΕΕ, το ΝΑΤΟ, η Ε3» (Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία) θα είναι παρόντες, στο περιθώριο αυτών των τριμερών συνομιλιών, διευκρίνισε η πηγή αυτή.Η διπλωματική σύμβουλος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος που επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί.«Οι Ευρωπαίοι θα εκπροσωπηθούν και η Γαλλία θα είναι στο Αμπού Ντάμπι για να συμμετάσχει στις συζητήσεις αυτές», είχε δηλώσει την Κυριακή ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ένας εκ των Αμερικανών απεσταλμένων και γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής «απευθείας» συνομιλιών μεταξύ της Ευρώπης και της Ρωσίας, κυρίως για «ευρύτερες διευθετήσεις στο θέμα της ασφάλειας».Την περασμένη εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον θα συμβουλευόταν «στενά» τους Ευρωπαίους κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής.Σε περίπτωση προόδου στο Αμπού Ντάμπι, οι συζητήσεις θα μπορούσαν, σύμφωνα με τον Αμερικανό απεσταλμένο, να εξελιχθεί προς ένα «ευρύτερο πολυμερές σχήμα με την απευθείας συμμετοχή τους». Ωστόσο δεν τίθεται καν θέμα απευθείας συμμετοχής, τουλάχιστον επί του παρόντος, δήλωσε λίγο νωρίτερα το Κρεμλίνο.Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε ένα αυστηρά «τριμερές» σχήμα περιλαμβάνοντας το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, προειδοποίησε η Μόσχα, της οποίας η αντιπροσωπεία αναχώρησε σήμερα το απόγευμα για το Αμπού Ντάμπι.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ, καθ' οδόν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι η ομάδα του θα είχε «χωριστές συντονιστικές συναντήσεις» με «τους Ευρωπαίους εταίρους της».



«Εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών, εκ των οποίων η ομάδα Ε4 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία), καθώς και εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.