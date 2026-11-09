Ρεπουμπλικανός βουλευτής κατέθεσε πρόταση παραπομπής σε δίκη του Χέγκσεθ
ΚΟΣΜΟΣ
Πιτ Χέγκσεθ Παραπομπή Τόμας Μάσι

Ρεπουμπλικανός βουλευτής κατέθεσε πρόταση παραπομπής σε δίκη του Χέγκσεθ

Απειλή για το Σύνταγμα ο υπουργός αν του επιτραπεί να παραμείνει στο αξίωμά του, λέει ο Τόμας Μάσι - Την Τετάρτη η ψηφοφορία στην Βουλή των Αντιπροσώπων, αύριο η συνέντευξη Τύπου του υπουργού Άμυνας

Ρεπουμπλικανός βουλευτής κατέθεσε πρόταση παραπομπής σε δίκη του Χέγκσεθ
Ο Τόμας Μάσι, βουλευτής των Ρεπουμπλικανών από το Κεντάκι, κατέθεσε σήμερα Δευτέρα στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων άρθρα κατηγορίας για πρόταση παραπομπής σε δίκη του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Η ψηφοφορία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Τετάρτη, αναφέρει το CNN.

Κατά την παρουσίαση των άρθρων, ο Μάσι δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ καταχράστηκε την εξουσία του αξιώματός του μέσω των ενεργειών του στον πόλεμο με το Ιράν.

Τον κατηγορεί ακόμη ότι «εκτέλεσε και εφάρμοσε εν γνώσει του παράνομες διαταγές για την έναρξη πολέμου εναντίον ξένου κράτους».

Με αυτή τη συμπεριφορά ο υπουργός «έχει αποδείξει ότι θα παραμείνει απειλή για το Σύνταγμα αν του επιτραπεί να παραμείνει στο αξίωμά του, και έχει ενεργήσει με τρόπο που είναι κατάφωρα ασυμβίβαστος με τα καθήκοντά του και το κράτος δικαίου», δήλωσε ακόμη.

Ο Μάσι, που δεν εξελέγη εκ νέου στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές και παραμένει στο σώμα ως τις 3 Ιανουαρίου, είναι αντίπαλος του Τραμπ.

Ο Χέγκσεθ παραμένει ανυποχώρητος στις θέσεις του, ενώ και ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι τον στηρίζει πλήρως.

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Αύριο Τρίτη ο Χέγκσεθ αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για το θέμα.

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