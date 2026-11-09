Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Νέες ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών στόχων σε Μπέλγκοροντ και Ζαπορίζια, πέντε νεκροί
Νέες ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών στόχων σε Μπέλγκοροντ και Ζαπορίζια, πέντε νεκροί
Στην κοινότητα Ζοζούλι της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ ένα ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο, προκαλώντας τον θάνατο δύο επιβαινόντων, ενώ άλλοι τρεις σκοτώθηκαν στην υπό ρωσική κατοχή περιοχή της Ζαπορίζια
Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επιδρομές ουκρανικών drones στη Ρωσία και σε περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους.
Στην κοινότητα Ζοζούλι της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ ένα ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο, προκαλώντας τον θάνατο δύο επιβαινόντων.
Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε επίσης πως ουκρανικά drones έπληξαν περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων, με απολογισμό τρεις νεκρούς και έναν τραυματία.
Δείτε βίντεο
Στην κοινότητα Ζοζούλι της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ ένα ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο, προκαλώντας τον θάνατο δύο επιβαινόντων.
Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε επίσης πως ουκρανικά drones έπληξαν περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων, με απολογισμό τρεις νεκρούς και έναν τραυματία.
Δείτε βίντεο
The Operational Command South confirmed that the Ukrainian Defense Forces launched a comprehensive strike using drones against the Russian "Rubicon" unit in the vicinity of the temporarily occupied Berdyansk, Zaporizhzhia region. The enemy facility was located 107 kilometers from the line of contact.— WarTranslated (@wartranslated) November 9, 2026
Ukrainian Air Force IL-76MD with reg UR-76655 (#50FFE2) returning to Ukraine from Beauvechain Air Base 🇧🇪 where it arrived there earlier from Lviv 🇺🇦 The aircraft had been grounded at a training base in Dęblin 🇵🇱 since 25 February 2022 and only flew back to Ukraine this August https://t.co/DFl0uujS6J— A N (@7rPalestine) November 9, 2026
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