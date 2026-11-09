Νέες ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών στόχων σε Μπέλγκοροντ και Ζαπορίζια, πέντε νεκροί
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Νέες ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών στόχων σε Μπέλγκοροντ και Ζαπορίζια, πέντε νεκροί

Στην κοινότητα Ζοζούλι της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ ένα ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο, προκαλώντας τον θάνατο δύο επιβαινόντων, ενώ άλλοι τρεις σκοτώθηκαν στην υπό ρωσική κατοχή περιοχή της Ζαπορίζια

Νέες ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών στόχων σε Μπέλγκοροντ και Ζαπορίζια, πέντε νεκροί
Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επιδρομές ουκρανικών drones στη Ρωσία και σε περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους.

Στην κοινότητα Ζοζούλι της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ ένα ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο, προκαλώντας τον θάνατο δύο επιβαινόντων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε επίσης πως ουκρανικά drones έπληξαν περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων, με απολογισμό τρεις νεκρούς και έναν τραυματία.

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