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Συνάντηση Βανς με Ιρανό αξιωματούχο στο Κατάρ προαναγγέλλει η Τουρκία, διαψεύδει η Τεχεράνη
Συνάντηση Βανς με Ιρανό αξιωματούχο στο Κατάρ προαναγγέλλει η Τουρκία, διαψεύδει η Τεχεράνη
Μέχρι η αμερικανική πλευρά προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες δεν θα εξεταστεί κανένα σχέδιο για διαπραγματεύσεις μαζί της λέει Ιρανός αξιωματούχος
Ο Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Κατάρ θα φιλοξενήσει την επόμενη εβδομάδα συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι.
Σε συνέντευξη Τύπου ο Καλίν ανέφερε ότι η σχεδιαζόμενη συνάντηση θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.
Παρά ταύτα, το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επικαλέστηκε έναν ανώνυμο ανώτερο αξιωματούχο ασφαλείας στην Τεχεράνη, ο οποίος αρνήθηκε ότι είχε προγραμματιστεί τέτοια συνάντηση.
«Η πολιτική και τα σχέδια του Ιράν όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις δεν έχουν αλλάξει, και μέχρι η αμερικανική πλευρά προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες στο πλαίσιο των επτά όρων, δεν θα εξεταστεί κανένα σχέδιο για διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο αξιωματούχος.
Ο Καταριανός πρωθυπουργός είχε επισκεφτεί την περασμένη εβδομάδα την Τεχεράνη. Χωριστά επίσκεψη είχε πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός του Ιράκ, με στόχο σύμφωνα με πληροφορίες τον τερματισμό του πολέμου.
Σε συνέντευξη Τύπου ο Καλίν ανέφερε ότι η σχεδιαζόμενη συνάντηση θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.
Παρά ταύτα, το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επικαλέστηκε έναν ανώνυμο ανώτερο αξιωματούχο ασφαλείας στην Τεχεράνη, ο οποίος αρνήθηκε ότι είχε προγραμματιστεί τέτοια συνάντηση.
«Η πολιτική και τα σχέδια του Ιράν όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις δεν έχουν αλλάξει, και μέχρι η αμερικανική πλευρά προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες στο πλαίσιο των επτά όρων, δεν θα εξεταστεί κανένα σχέδιο για διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο αξιωματούχος.
Στον Τραμπ ο πρωθυπουργός του ΚατάρΣε μια παράλληλη εξέλιξη ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά και με τον αντιπρόεδρο Βανς.
Ο Καταριανός πρωθυπουργός είχε επισκεφτεί την περασμένη εβδομάδα την Τεχεράνη. Χωριστά επίσκεψη είχε πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός του Ιράκ, με στόχο σύμφωνα με πληροφορίες τον τερματισμό του πολέμου.
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