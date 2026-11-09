Τραμπ για Ιράν: Βλέπω σύντομα τέλος στη σύγκρουση, αλλά δεν εγγυώμαι τίποτα - Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης
Τραμπ για Ιράν: Βλέπω σύντομα τέλος στη σύγκρουση, αλλά δεν εγγυώμαι τίποτα - Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης
«Η στρατιωτική δράση δεν φαίνεται απαραίτητη αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τις συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ
Μία θετική δυναμική προς την κατεύθυνση της λήξης της σύγκρουσης με το Ιράν βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε νωρίτερα σήμερα συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν βγάζει από το τραπέζι το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει νέα στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν.
Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «συζητήθηκαν πολλά σχετικά με το Ιράν. Σε αυτό το στάδιο, η ανάληψη στρατιωτικής δράσης δεν φαίνεται να είναι κάτι απολύτως απαραίτητο, αλλά είμαστε έτοιμοι για δράση, ανά πάσα στιγμή».
«Δεν εγγυώμαι τίποτα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Η στρατιωτική δράση δεν φαίνεται να είναι κάτι απολύτως απαραίτητο, αλλά είμαστε έτοιμοι για δράση, έτοιμοι να αναλάβουμε δράση για οποιονδήποτε λόγο. Βλέπουμε μια δυναμική που οδηγεί στο τέλος αυτής της σύγκρουσης. Πιστεύω ότι θα τελειώσει αρκετά σύντομα», εξήγησε.
Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι και η Σαουδική Αραβία τάσσεται υπέρ μιας διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση.
Σχετικά με την επιστροφή του στους αβάσιμους ισχυρισμούς για «στημένες εκλογές», όπως έγραψε νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ έδωσε μια μάλλον γενική απάντηση: «Νομίζω ότι οι αριθμοί των πρόωρων ψήφων ήταν τρομεροί».
Παρών στην ενημέρωση ήταν και ο Ντάνα Γουάιτ, ο επικεφαλής του UFC (μεικτές πολεμικές τέχνες), για τον οποίο ο Τραμπ είπε την Παρασκευή ότι θα αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, για να εμφανίσει χθες ως «αστείο».
Ο Γουάιτ δέχτηκε μάλιστα και ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. «Είπατε όχι στον πρόεδρο», ερωτήθηκε για να δώσει την απάντηση ότι «δεν του είπα όχι σε τίποτα».
Νωρίτερα σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι «το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλες χώρες θα προτιμούσαν το status quo, δηλαδή τη συνέχιση του αποκλεισμού του Ιράν από ξηρά και θάλασσα».
Έγραψε ακόμη ότι «το Ισραήλ, καθώς και ολόκληρη η Μέση Ανατολή, προστατεύονται από τον ιρανικό κίνδυνο και τις απειλές. Παρατηρούμε μια θετική δυναμική προς τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και θα διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα της Αμερικής θα προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Με την ολοκλήρωση αυτής της στρατιωτικής εμπλοκής, ο αμερικανικός λαός, καθώς και ο κόσμος, θα είναι πολύ πιο ασφαλείς και προστατευμένοι».
Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν βγάζει από το τραπέζι το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει νέα στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν.
Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «συζητήθηκαν πολλά σχετικά με το Ιράν. Σε αυτό το στάδιο, η ανάληψη στρατιωτικής δράσης δεν φαίνεται να είναι κάτι απολύτως απαραίτητο, αλλά είμαστε έτοιμοι για δράση, ανά πάσα στιγμή».
«Δεν εγγυώμαι τίποτα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Η στρατιωτική δράση δεν φαίνεται να είναι κάτι απολύτως απαραίτητο, αλλά είμαστε έτοιμοι για δράση, έτοιμοι να αναλάβουμε δράση για οποιονδήποτε λόγο. Βλέπουμε μια δυναμική που οδηγεί στο τέλος αυτής της σύγκρουσης. Πιστεύω ότι θα τελειώσει αρκετά σύντομα», εξήγησε.
Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι και η Σαουδική Αραβία τάσσεται υπέρ μιας διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση.
Σε ερώτημα που του τέθηκε αν θα υποστηρίξει τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σε περίπτωση που παραπεμφθεί σε δίκη είπε ότι θα το πράξει γιατί ο υπουργός «κέρδισε δύο πολέμους». Αποκάλεσε δε «λούζερ», τουλάχιστον δύο φορές, τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι που πήρε τη σχετική πρωτοβουλία.
NOW - Trump introduces Dana White to the press briefing room at the White House. https://t.co/gLgmKP2dTR— Disclose.tv (@disclosetv) November 9, 2026
Σχετικά με την επιστροφή του στους αβάσιμους ισχυρισμούς για «στημένες εκλογές», όπως έγραψε νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ έδωσε μια μάλλον γενική απάντηση: «Νομίζω ότι οι αριθμοί των πρόωρων ψήφων ήταν τρομεροί».
Παρών στην ενημέρωση ήταν και ο Ντάνα Γουάιτ, ο επικεφαλής του UFC (μεικτές πολεμικές τέχνες), για τον οποίο ο Τραμπ είπε την Παρασκευή ότι θα αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, για να εμφανίσει χθες ως «αστείο».
Ο Γουάιτ δέχτηκε μάλιστα και ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. «Είπατε όχι στον πρόεδρο», ερωτήθηκε για να δώσει την απάντηση ότι «δεν του είπα όχι σε τίποτα».
Q: Did you tell the president “no” to the press secretary job?— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Dana White: I don’t tell the president “no” to anything. pic.twitter.com/Amr8FMeufB
Έγραψε ακόμη ότι «το Ισραήλ, καθώς και ολόκληρη η Μέση Ανατολή, προστατεύονται από τον ιρανικό κίνδυνο και τις απειλές. Παρατηρούμε μια θετική δυναμική προς τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και θα διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα της Αμερικής θα προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Με την ολοκλήρωση αυτής της στρατιωτικής εμπλοκής, ο αμερικανικός λαός, καθώς και ο κόσμος, θα είναι πολύ πιο ασφαλείς και προστατευμένοι».
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